6 женских ошибок в быту, из-за которых уйдёт даже самый неприхотливый мужчина

Далеко не все женщины приспособлены к совместной жизни. В быту многие из них неряшливы, не готовят, заставляют мужчину всё делать по дому, а потом удивляются, почему же он ушёл. Чтобы такого не случилось с вами, помните про критические ошибки, которые нельзя допускать при совместной жизни со второй половинкой.

1. Не забывайте готовить (хотя бы иногда)

Иногда женщины допускают серьёзные бытовые ошибки — не готовят ужин своим мужчинам. А те обижаются. Фото © Freepik

Социальные роли в обществе давно распределены. Если мужчина зарабатывает деньги, дарит подарки, возит на отдых и выполняет любые хотелки, то и вы должны соответствовать званию хранительницы очага. Благодарите своего супруга или бойфренда хотя бы иногда лично приготовленной едой, накрывайте ужин, когда тот приходит домой. Состоятельный мужчина, если вы планируете семью, а не стать временным развлечением, не задержится надолго с женщиной, которая не может делать элементарные дела.

2. Не будьте неряхой

Если трапеза закончена, то будьте добры поставить посуду в раковину, а лучше — сразу помыть, чтобы потом не стоять полчаса с её горой. Прибирайте в квартире даже тогда, когда мужчина об этом не просит. Покажите, что вы — хорошая хозяйка.

Если ещё на этапе сожительства мужчина заметит, что вы безразлично относитесь к невымытой посуде или грязному полу, то вряд ли когда-нибудь захочет жениться. Жить в свинарнике он и сам может.

3. Не "делайте мозг"

Самая главная женская ошибка — начать пилить мужчину по пустякам. Фото © Freepik

Если хотите высказать второй половинке своё недовольство, дождитесь, пока пройдёт хотя бы час с момента, как мужчина пришёл с работы. Даже если вас что-то не устраивает, не высказывайте это сразу. Дайте ему отдохнуть от тяжёлого трудового дня.

Вместо этого многие дамы устраивают настоящий "вынос мозга" своим избранникам по вечерам. В результате мужчина, уставший на работе, вынужден ещё и выслушивать критику со стороны избранницы. Рано или поздно он начнёт задерживаться в офисе или и вовсе уйдёт. Отличный навык умной женщины —подбирать не только правильные слова, но и время для серьёзного разговора.

4. Не занимайтесь гиперопекой

Скажем по секрету: никто не любит, когда нарушают его личные границы. Поэтому если начали жить с мужчиной, то не трогайте его вещи и тем более не проверяйте телефон без разрешения. Если избранник заметит недоверие с вашей стороны, то быстро сбежит. Кому понравится, когда его ущемляют в собственном доме?

5. Не превращайтесь в замухрыжку

Девушки допускают грубейшую ошибку в отношениях, когда начинают запускать себя. Фото © Freepik

Если вы завоевали сердце мужчины и съехались с ним, это не значит, что нужно перестать заботиться о своём внешнем виде. Продолжайте ходить на маникюр, красить волосы и покупать красивую одежду. Если избранник начал с вами жить, то это не значит, что вы будете нравиться ему любой. Точно так же, как и вы разлюбите его, если вдруг он будет каждый день лежать на диване и обрастать жиром.

6. Контролируйте, что говорите

Исправить ошибку в отношениях, в которых люди друг друга оскорбляют, почти невозможно. Фото © Freepik

Ни в коем случае не оскорбляйте мужчину, даже если он не прав. Любые обидные слова запоминаются на всю жизнь. К тому же если загнобите вторую половинку, то со временем он может стать не таким мужественным, как раньше. Да и вы перестанете получать удовольствие от отношений с ним.

Если что-то не устраивает в бытовом плане, это всегда можно спокойно обсудить. Повышать голос при этом не стоит. Если мужчину дома постоянно ругают, он уйдёт. Никто не хочет быть с женщиной-абьюзером.