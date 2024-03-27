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27 марта, 12:17

Учёные выяснили, почему некоторые муравьиные королевы внезапно перестают "нянчить" выводок

FE: Муравьиные королевы бросают "нянчить" выводок из-за появления рабочих

Чёрные садовые муравьи, матка и отложенные ею яйца. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Чёрные садовые муравьи, матка и отложенные ею яйца. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Долгое время учёные считали, что функция муравьиных королев заключается исключительно в воспроизводстве потомства, из-за чего они представляют собой своеобразные машины для откладывания яиц. Однако последнее исследование учёных из Университета Иоганна Гутенберга в немецком Майнце (JGU) показывает, что это не так. Результаты их работы опубликованы в журнале Functional Ecology.

Выяснилось, что у некоторых видов социальное окружение играет важную роль в формировании поведения королевы. Учёные сосредоточились на тех разновидностях, у которых матки основывают новые колонии в одиночку, самостоятельно выполняя все задачи, в том числе уход за расплодом, — например, чёрных садовых муравьях (Lasius niger).

Авторы установили, что такие королевы-основательницы не всегда имеют подобное "специализированное" поведение и переломный момент наступает только с появлением первых рабочих муравьёв. Это подавляет их желание ухаживать за выводком, переключая внимание исключительно на откладку яиц.

В то же время изоляция таких королев от рабочих муравьёв, наоборот, приводит к тому, что они снова становятся такими своеобразными нянями. Подчёркивается, что результаты исследования существенно влияют на понимание разделения труда в сообществах насекомых.

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Ранее австралийские учёные выяснили, что мёд муравьёв Camponotus inflatus обладает антибактериальными свойствами. Так, его восьмипроцентный раствор уничтожает даже бактерии золотистого стафилококка, а 16-процентный — клетки грибков.

Матвей Константинов
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