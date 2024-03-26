Российские учёные нашли личинок, способных спасти человечество от экологической катастрофы

Учёные из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) обнаружили личинок, способных переваривать пластик. Как пишет "Газета.ru", данное открытие ставит перед человечеством новые перспективы в борьбе с загрязнением нашей планеты.

Эксперимент был проведён с участием личинок жуков Zophobas morio (семейство чернотелки), которые в тесном контакте друг с другом не окукливаются, что является их эволюционным механизмом защиты от каннибализма. В условиях большой плотности личинки могут оставаться в гусеничной стадии на протяжении трёх-четырёх месяцев, пока не умрут естественной смертью. Специалисты установили, что зофобасы могут обрабатывать пластик и даже расщеплять бензольное кольцо. В рамках эксперимента личинок поделили на три группы. Первая — питалась как обычно, вторая — только пенопластом, а третья — вообще не получала еды. Результаты показали, что личинки из второй и третьей групп стали применять каннибализм как способ выживания.

"Надо понимать, что за переваривание пластика ответственны не сами личинки, а те ферменты, которые выделяются бактериями в их пищеварительном тракте. Интерес состоит в том, чтобы понять, что это за группа бактерий, выделить их и воссоздать среду, в которой они будут находиться, то есть создать биореактор", — отметила автор исследования Наталья Березникова.

Специалисты намерены продолжить свои исследования с другими видами пластика — в первую очередь полиэтиленом и этиленвинилацетатом.