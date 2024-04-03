Стоматолог оценила протезирование у Нагиева и посоветовала не брать с него пример
Стоматолог Левчук раскритиковала протезирование зубов у Дмитрия Нагиева
Российский актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nagiev.universal
Не у всех звёзд отечественной эстрады получилось удачно сделать себе "голливудскую улыбку". Так, врач-стоматолог Диана Левчук в беседе с порталом "Страсти" раскритиковала зубы российского актёра и телеведущего Дмитрия Нагиева.
По словам собеседницы издания, у Нагиева было неудовлетворительное исходное состояние полости рта, что, в свою очередь, выражалось в скученности, стираемости и потере зубов. Она заявила, что его улыбка выглядит топорной и неестественной, а зубы шоумена представляют собой наглядный пример того, как делать не стоит. Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент" подчеркнула, что улыбка артиста выглядит очень неестественно из-за того, что все зубы одинаковой длины и ширины, а верхний край зубного ряда идёт сплошной линией.
"Сегодня в стоматологии зубы, похожие на подушечки "Орбит", — это моветон. Они были популярны в начале 2000-х. Скорее всего, именно тогда Дмитрий и сделал тотальное протезирование", — заявила Левчук.
Помимо того, специалист рассказала, что подобное можно исправить. Стоматолог сообщила, что в какой-нибудь московской клинике на сегодняшний день это будет стоить около полутора миллионов рублей.
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