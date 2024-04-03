Стоматолог оценила протезирование у Нагиева и посоветовала не брать с него пример

Не у всех звёзд отечественной эстрады получилось удачно сделать себе "голливудскую улыбку". Так, врач-стоматолог Диана Левчук в беседе с порталом "Страсти" раскритиковала зубы российского актёра и телеведущего Дмитрия Нагиева.

По словам собеседницы издания, у Нагиева было неудовлетворительное исходное состояние полости рта, что, в свою очередь, выражалось в скученности, стираемости и потере зубов. Она заявила, что его улыбка выглядит топорной и неестественной, а зубы шоумена представляют собой наглядный пример того, как делать не стоит. Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент" подчеркнула, что улыбка артиста выглядит очень неестественно из-за того, что все зубы одинаковой длины и ширины, а верхний край зубного ряда идёт сплошной линией.

"Сегодня в стоматологии зубы, похожие на подушечки "Орбит", — это моветон. Они были популярны в начале 2000-х. Скорее всего, именно тогда Дмитрий и сделал тотальное протезирование", — заявила Левчук.

Помимо того, специалист рассказала, что подобное можно исправить. Стоматолог сообщила, что в какой-нибудь московской клинике на сегодняшний день это будет стоить около полутора миллионов рублей.