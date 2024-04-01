"Как таракан на спине": Костомаров рассказал, кто ему чистит зубы

С момента, когда фигурист Роман Костомаров пережил ампутацию конечностей, прошло уже больше года. Спортсмен не скрывает, что ещё не совсем смирился с новой жизнью, однако на многое смотрит с юмором.

Некоторые бытовые дела даются олимпийскому чемпиону тяжело, и тогда на помощь приходит его супруга Оксана Домнина. Например, она часто помогает мужу чистить зубы.

"Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстёгиваешь всё, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь. Я просто думаю: "Ну ты зубы почистила, почисти и мне", — сказал Костомаров на "Шоу Воли".