"Как таракан на спине": Костомаров рассказал, кто ему чистит зубы
Роман Костомаров рассказал, что после ампутаций зубы ему чистит жена
Роман Костомаров. Обложка © Telegram / Роман Костомаров
С момента, когда фигурист Роман Костомаров пережил ампутацию конечностей, прошло уже больше года. Спортсмен не скрывает, что ещё не совсем смирился с новой жизнью, однако на многое смотрит с юмором.
Некоторые бытовые дела даются олимпийскому чемпиону тяжело, и тогда на помощь приходит его супруга Оксана Домнина. Например, она часто помогает мужу чистить зубы.
"Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстёгиваешь всё, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь. Я просто думаю: "Ну ты зубы почистила, почисти и мне", — сказал Костомаров на "Шоу Воли".
Не унывать Роману помогают и друзья-фигуристы. Например, Максим Ставиский — один из тех, кто постоянно подкалывает Костомарова. Он шутит, что теперь у спортсмена бесплатная парковка и ему не надо делать педикюр. Самый жёсткий подкол, который фигурист слышал в свой адрес, — по поводу экономии: если он умрёт, близким не придётся покупать большой гроб.
В 2023 году Костомаров попал в больницу с пневмонией, после чего у него развился сепсис, который привёл к ампутации стоп и кистей. Потеряв конечности, олимпийский чемпион не сдался и теперь регулярно показывает, как с протезами живёт полноценной жизнью. Он бегает, плавает, чеканит футбольный мяч и даже катается на льду, а в марте встал на сноуборд. Костомаров признался, что после ампутации сын называет его Робот-3000.