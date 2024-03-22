Жена Костомарова призналась, что заново влюбилась

Жена фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина поделилась, что супруг открылся для неё с другой стороны, когда боролся с трудностями после ампутации ступней и кистей. Она призналась, что как будто бы заново влюбилась в мужа.

"Я восхищена, громко сейчас скажу, мне кажется, я заново влюбилась. Он открылся для меня с невероятно другой стороны. Я узнала вообще другого человека", — отметила Домнина в интервью актрисе и телеведущей Юлии Меньшой на её YouTube-канале.