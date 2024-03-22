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22 марта, 11:24

Жена Костомарова призналась, что заново влюбилась

Жена Костомарова Оксана Домнина призналась, что заново влюбилась в фигуриста

Фигуристы Оксана Домнина и её муж Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Фигуристы Оксана Домнина и её муж Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Жена фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина поделилась, что супруг открылся для неё с другой стороны, когда боролся с трудностями после ампутации ступней и кистей. Она призналась, что как будто бы заново влюбилась в мужа.

"Я восхищена, громко сейчас скажу, мне кажется, я заново влюбилась. Он открылся для меня с невероятно другой стороны. Я узнала вообще другого человека", — отметила Домнина в интервью актрисе и телеведущей Юлии Меньшой на её YouTube-канале.

По словам чемпионки мира 2009 года, муж очень нетерпелив, ему нужно всё и сразу. В такие моменты она поддерживает и успокаивает супруга.

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Напомним, в 2023 году Костомаров попал в больницу с пневмонией, после чего у него развился сепсис, который привёл к ампутации стоп и кистей. Потеряв конечности, олимпийский чемпион не сдался и теперь регулярно показывает, как с протезами живёт полноценной жизнью. Он бегает, плавает, чеканит футбольный мяч и даже катается на льду, а в марте встал на сноуборд. В рамках выставки-форума "Россия" недавно состоялась премьера документального фильма "Роман Костомаров: рождённый дважды".

Никита Осипов
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