Жена Костомарова призналась, что заново влюбилась
Жена Костомарова Оксана Домнина призналась, что заново влюбилась в фигуриста
Фигуристы Оксана Домнина и её муж Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Жена фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина поделилась, что супруг открылся для неё с другой стороны, когда боролся с трудностями после ампутации ступней и кистей. Она призналась, что как будто бы заново влюбилась в мужа.
"Я восхищена, громко сейчас скажу, мне кажется, я заново влюбилась. Он открылся для меня с невероятно другой стороны. Я узнала вообще другого человека", — отметила Домнина в интервью актрисе и телеведущей Юлии Меньшой на её YouTube-канале.
По словам чемпионки мира 2009 года, муж очень нетерпелив, ему нужно всё и сразу. В такие моменты она поддерживает и успокаивает супруга.
Напомним, в 2023 году Костомаров попал в больницу с пневмонией, после чего у него развился сепсис, который привёл к ампутации стоп и кистей. Потеряв конечности, олимпийский чемпион не сдался и теперь регулярно показывает, как с протезами живёт полноценной жизнью. Он бегает, плавает, чеканит футбольный мяч и даже катается на льду, а в марте встал на сноуборд. В рамках выставки-форума "Россия" недавно состоялась премьера документального фильма "Роман Костомаров: рождённый дважды".