На ВДНХ состоялась премьера фильма "Роман Костомаров: рождённый дважды"

В рамках выставки "Россия" состоялась премьера документального фильма "Роман Костомаров: рождённый дважды". Картина рассказывает о жизни олимпийского чемпиона по фигурному катанию, который перенёс ампутацию конечностей.

Премьера документального фильма "Роман Костомаров: рождённый дважды". Видео © Life.ru

"Месседж, наверное, о жизни, о любви, о том, что, какие бы трудности ни происходили в жизни, нужно бороться и никогда не сдаваться, во всяком случае, пока ты жив", — поведал Костомаров.

Перед премьерой он исполнил песню "Город, которого нет" Игоря Корнелюка. Поддержать Костомарова пришли друзья и коллеги: Илья Авербух, Пётр Чернышёв, Леонид Агутин, а также его партнёрша по танцам на льду Татьяна Навка.