На ВДНХ состоялась премьера фильма "Роман Костомаров: рождённый дважды"
В рамках выставки "Россия" состоялась премьера документального фильма "Роман Костомаров: рождённый дважды". Картина рассказывает о жизни олимпийского чемпиона по фигурному катанию, который перенёс ампутацию конечностей.
Премьера документального фильма "Роман Костомаров: рождённый дважды". Видео © Life.ru
"Месседж, наверное, о жизни, о любви, о том, что, какие бы трудности ни происходили в жизни, нужно бороться и никогда не сдаваться, во всяком случае, пока ты жив", — поведал Костомаров.
Перед премьерой он исполнил песню "Город, которого нет" Игоря Корнелюка. Поддержать Костомарова пришли друзья и коллеги: Илья Авербух, Пётр Чернышёв, Леонид Агутин, а также его партнёрша по танцам на льду Татьяна Навка.
"Мы не просто рассказываем историю, мы двигаем документальное кино вперёд. Давно такого не было, чтобы документальный фильм выходил в прокат на 350 копий. Это умение рассказывать истории, наполненные смыслом и глубиной, в которых есть такие герои, как Рома, мне кажется, должны быть у нас всегда", — заявил продюсер фильма Жан Просянов.
Как рассказывал Life.ru, в 2023 году Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией, после чего у него развился сепсис, который привёл к ампутации стоп и кистей. Но, даже потеряв конечности, олимпийский чемпион не сдался и теперь регулярно показывает, как с протезами живёт полноценной жизнью. Он бегает, плавает, чеканит футбольный мяч и даже катается на льду, а недавно фигурист встал на сноуборд.
Life.ru