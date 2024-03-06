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6 марта, 15:00

"Готовьте платки!": Костомаров поделился впечатлениями от съёмок в фильме о его жизни

В Москве состоялась презентация фильма "Роман Костомаров: рождённый дважды"

В Москве прошла пресс-конференция, на которой презентовали фильм "Роман Костомаров: рождённый дважды". Помимо самого олимпийского чемпиона в ней также приняли участие его супруга Оксана Домнина, режиссёр Михаил Щедринский и продюсер Максим Алланазаров. Презентацию посетил и корреспондент Life.ru.

Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной — на презентации фильма "Роман Костомаров: рождённый дважды". Видео © Life.ru

По словам Костомарова, в первое время после выписки он совершенно не думал о съёмках в кино и тем более не ожидал подобных предложений. Сперва спортсмен хотел вернуться к привычным для него вещам, выйти в люди и успокоиться. А когда ему позвонили с идеей сняться в фильме, он посоветовался с женой и принял решение согласиться.

"Рад, что мне позвонили ребята и предложили делать документальный фильм. У меня ранее не было такого опыта. Мы пообщались, подумали вместе с женой: а почему нет? Если это будет примером. В первую очередь ты должен быть примером для самого себя", поделился фигурист.

Спортсмен добавил, что уже начал скучать по съёмочному процессу, который запомнился ему на всю жизнь, а также призвал всех посмотреть кино. Только перед просмотром стоит запастись платками, предупредил Костомаров.

"Смотрите фильм, готовьте платки! Ирония помогает жить, облегчает. Надеюсь, картина никого не оставит равнодушной", призвал Костомаров.

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"Нужно приносить пользу": Костомаров дал важный совет молодым россиянам

Ранее Life.ru рассказывал о решении перенёсшего ампутацию рук и ног спортсмена создать фонд помощи бойцам СВО, которые вернулись с серьёзными ранениями. И пусть, по словам агента Костомарова, идея пока что находится на этапе обсуждения, оправившийся после сокрушительного удара судьбы фигурист всерьёз настроен мотивировать людей не сдаваться и продолжать жить.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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