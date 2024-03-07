"Робот-3000": Костомаров раскрыл, как зовёт его сын после ампутации

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, перенёсший ампутацию конечностей, рассказал, что после случившегося сын называет его Робот-3000. Этим он поделился на премьере фильма "Роман Костомаров: рождённый дважды".

Премьера фильма "Роман Костомаров: рождённый дважды". Видео © Life.ru

"Он ещё не в том возрасте, чтобы понимать, что происходит. Он знает, что папа теперь Робот-3000, как он меня называет. Но с таким количеством прессы он никогда не сталкивался", — сказал спортсмен.

Костомаров отметил, что фильм из его семьи ещё никто не смотрел, чтобы пережить все эмоции, когда картина будет полностью готова. Кроме того, он подчеркнул, что за время восстановления после ампутации понял, что такое настоящая любовь. Фигурист также добавил, что его жене было в тысячу раз сложнее во время его болезни, особенно когда он лежал в коме.