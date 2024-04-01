Россиянам назвали 3 главных правила, как ухаживать за зубами после 50 лет Стоматолог Латышев: Не все пациенты 50+ умеют правильно чистить зубы 1 апреля, 10:27 Не все пациенты 50+ умеют правильно чистить зубы. Обложка © Freepik / wayhomestudio

Уход за зубами после 50 лет требует особого внимания, ведь у многих людей в этом возрасте уже установлены ортопедические конструкции: коронки, мосты, съёмные протезы. Обычно человек и не замечает каких-то изменений, например, коронка снаружи выглядит, как и всегда, но сам зуб под ней обычно уже имеет какие-то вторичные кариозные процессы или воспалительные явления в кости, а съёмные протезы и вовсе рассчитаны на срок службы 4–5 лет. Об этом в эксклюзивном интервью Life.ru рассказал врач-стоматолог Валерий Латышев.

"Так как пластмасса в их составе имеет пористую структуру и с годами впитывает в себя, как губка, порой начинаются аллергические реакции на старые протезы, а также происходит стираемость пластиковых зубов и снижение высоты прикуса, что влечёт за собой проблемы в височно-нижнечелюстном суставе. Так же и любая пломба имеет свой срок службы, а именно 3–4 года. И если внешне она для вас выглядит хорошо, то под ней возможно возникновение вторичного кариеса", — объясняет специалист.

Далеко не все пациенты умеют правильно чистить зубы, а у людей за 50 меняются свойства и состав слюны, и уже необходимо вдвойне внимательно относиться к гигиене полости рта. Поэтому решение проблемы на ранних стадиях лечения проходит по большей части безболезненно и не так бьёт по вашему бюджету, как при запущенных случаях. Валерий Латышев Врач-стоматолог

Сохранить зубы здоровыми после 50 лет вам помогут 3 полезных совета:

1. Чистить зубные протезы нужно специальной щёткой, зубными ёршиками и аптечными дезинфицирующими средствами. Важно иметь в своём арсенале отдельную щётку для протезов и не чистить их той щёткой, которой чистите зубы. Стоит отметить, что современные зубные протезы вовсе необязательно снимать каждую ночь. Но для того чтобы полость рта от них отдохнула, протезы после снятия необходимо держать либо в стакане с водой, либо в специальном контейнере, поскольку они всегда должны быть влажными.

2. Самая большая опасность для мостовидных протезов (мостов) — это кариес, поэтому их необходимо тщательно очищать не только жёсткой зубной щёткой, но и зубными ёршиками, нитями и иметь под рукой ирригатор. Очищать полость рта с мостами также рекомендуется ополаскивателями с экстрактами лечебных трав, поскольку они благотворно влияют на состояние дёсен. Коронки чистят так же, как и свои зубы.

3. В пожилом возрасте для своих зубов используйте мягкую зубную щётку и фторсодержащую зубную пасту. Необходимо чистить все поверхности зубов, включая задние зубы, а язык — при помощи специального скребка для чистки. Менять зубную щётку необходимо каждые три месяца и чаще, если наблюдаете на ней изношенную щетину.

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Авторы Андрей Горяничев