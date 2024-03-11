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11 марта, 16:37

Врач раскрыла, когда зубная боль может указывать на патологии сердца

Онколог Исакова: Боль в нижней челюсти может быть признаком проблем с сердцем

Типичным симптомом патологий сердца является боль за грудиной, которая "отдаёт" в лопатку, руку, живот или челюсть. Однако бывает и так, что эпицентр боли может находиться в челюсти. Многие обманываются и бегут к зубному, хотя на самом деле причина недомогания вовсе не в зубах.

"Около 10% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать зубную боль и думать, что это неврит тройничного нерва или другие патологии зубов. Однако такая боль может указывать на проблемы с сердцем", — рассказала онколог, врач-эксперт медицинской компании "СберЗдоровье" Суна Исакова "Газете.Ru".

Боль чаще всего возникает на фоне физической нагрузки и может проходить в абсолютном покое, если речь идёт о стенокардии напряжения. По мнению эксперта, врачу будет достаточно сложно определить проблему, но при помощи анамнеза хронических заболеваний и анализа характеристики боли это сделать вполне возможно.

"Исключить инфаркт миокарда в таких случаях сложнее, но тщательно собранный анамнез на предмет хронических заболеваний, характеристики боли, предыдущих эпизодов, если они были, может помочь врачу распознать экстренную ситуацию", добавила специалист.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как справиться с резкой зубной болью. Лучше всего в таком случае воспользоваться противовоспалительными средствами. Так, например, подойдут препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств — кеторолак, нимесулид, ибупрофен. Кроме того, помочь может полоскание с хлоргексидином, мирамистином.

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Каринэ Гевондян
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