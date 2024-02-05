Россиянам объяснили, почему зимой чаще болят зубы

В зимнее время года у людей чаще начинают болеть зубы. О том, с чем связано такое сезонное обострение, в беседе с "Газетой.ru" рассказала стоматолог-терапевт Юлия Новикова.

"Главным образом обострение зубной боли зимой связано со снижением температуры и ростом числа общих заболеваний. Это приводит к снижению иммунитета, что создаёт благоприятные условия для развития микроорганизмов. В результате хронические процессы переходят в стадию обострения", — заявила Новикова.

Чаще всего в своей практике врачи-стоматологи сталкиваются с обострением хронической формы периодонтита в осенне-зимний период. Такие пациенты жалуются на чувствительность при надкусывании на причинный зуб и даже тяжёлые формы гнойной инфекции. Лечение в таком случае проводится в челюстно-лицевом отделении. Но всё зависит от запущенности процесса.

Чтобы избежать подобных ситуаций, врач рекомендует регулярно проходить стоматологический осмотр, а также делать рентген, поскольку даже специалист с богатейшим опытом без дополнительных методов не сможет сказать наверняка о наличии патологического процесса в костной ткани пациента.