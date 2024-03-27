Стоматолог назвала причины начать пользоваться зубной нитью каждый день

В комплекс гигиенических мероприятий по уходу за полостью рта каждому необходимо добавить зубную нить, посоветовала в беседе с "Вечерней Москвой" врач-стоматолог Татьяна Сумцова.

Она объяснила, что зубная нить обеспечивает качественное очищение от налёта и уничтожает вредные бактерии, тогда как даже удобная и дорогая щётка не в состоянии проникнуть в межзубные пространства, где скапливается пища.

"Если не уделять внимание указанным зонам, то со временем в них размножаются микробы, обеспечивающие появление кариеса. Вот почему регулярная двухразовая чистка с помощью щётки не может гарантировать высокую защиту от возникновения патологического процесса. Кроме того, зубная нить является ещё и отличной профилактикой зубного камня", — рассказала Сумцова.

Нити по структуре могут быть объёмными и тонкими. Первые подойдут для деликатного очищения. Особенно тем, у кого чувствительные дёсны. А тонкие нужны тем, у кого скученность зубов, а между ними узкое пространство.

Изделия также делятся по обработке на вощёные, невощёные и с серебром. Вощёные пропитываются воском для лучшего проникновения, невощёные не имеют воска и более интенсивно очищают поверхности, а те, что с серебром, имеют дополнительный антибактериальный эффект.

По составу нити тоже отличаются: есть со специальной пропиткой мятой и шалфеем, с содержанием фтора для профилактики кариеса, с антисептиком для защиты от бактерий.

Но мало выбрать зубную нить, нужно уметь ею пользоваться. Эксперт советует разделить нить на отрезки по 5-6 см. Двумя руками нужно поместить её между зубами и сделать 5-6 движений сверху вниз. На каждый зуб — новая нить. Начинать лучше с верхнего зубного ряда. Слишком глубоко заводить нить тоже не стоит. Процедуру лучше проводить раз в день. Небольшого кровотечения пугаться не нужно.