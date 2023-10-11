Стоматолог объяснил, какой длины должна быть нить, чтобы эффективно очистить ваши зубы
Стоматолог Давидян: Зубная нить помогает предотвратить кариес и пародонтоз
Зубная нить — дополнительное очищающее средство для гигиены полости рта. Одной щётки часто бывает недостаточно для качественного результата, поэтому стоматологи рекомендуют пользоваться флоссом. Это отличный способ предотвратить кариес и другие неприятные заболевания. Как правильно применять нить, Лайфу рассказал врач – стоматолог-хирург, пародонтолог, ортопед, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.
Врач – стоматолог-хирург, пародонтолог, ортопед Арам Давидян. Фото предоставлено Лайфу
"Нить очищает пространство между зубами и сами контактные поверхности, а это составляет до 35–40% всей эмали. Подавляющее большинство кариесов у взрослых и детей старше 16 лет возникает именно на этих участках. Там же часто развиваются и воспалительные заболевания — пародонтоз, гингивит, пародонтит", — рассказал собеседник Лайфа.
Несмотря на всю пользу, при неправильной чистке флоссом есть риск травмы: можно случайно порезать ткани — и рана причинит немало неприятностей. Давидян дал советы, как правильно пользоваться нитью.
- Оторвать зубную нить длиной примерно 40–50 см.
- Намотать её на средние пальцы, при этом указательный и большой остаются свободными для фиксации и лучшего контроля.
- Зафиксировать указательными и большими пальцами короткий участок нити около 1–2 см.
- Осторожными пилящими движениями пройтись по контакту между зубами, продвинуться в поддесневое пространство на 0,5–1 мм, прижаться к одному зубу и вывести нить. Затем повторить, прижимая нить к другому зубу.
- Выполнять процедуру нужно сразу после еды.
При этом лучше всего будет обучиться пользоваться нитью у вашего стоматолога. Он также поможет подобрать другие приспособления для чистки, например ирригаторы, ёршики, флосстики. Однако, как считает Давидян, они лишь служат дополнением к нити — и только в редких случаях являются её полноценной заменой.
А ранее стоматолог Светлана Ялтонская развеяла миф, что чистить зубы нужно по две минуты. По её словам, это необходимо делать дважды за день по три минуты. Кроме того, важно помнить о дополнительной чистке в течение дня с помощью ирригатора, ополаскивателей и зубной нити.