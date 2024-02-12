Стоматолог объяснил, как пользоваться зубной нитью, чтобы не разносить бактерии по рту
Стоматолог Марков: Избыток сладкой и кислой пищи может вредить эмаль зубов
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Здоровые зубы — основа красивой улыбки и общего хорошего самочувствия. Чтобы их сохранить, необходимо регулярно посещать стоматолога для профилактических осмотров, следить за правильным и сбалансированным питанием, а также избегать вредных привычек. В материале Life.ru читайте о правилах, чтобы поддерживать здоровье зубов: о них знают многие, но соблюдают не все.
Пациенты могут столкнуться с проблемами с дёснами и эмалью, даже если они следуют рекомендациям врача и регулярно чистят зубы. Возможно, у них есть склонность к зубному камню, они неправильно пользуются ирригатором или есть другие факторы, такие как генетика, стресс, неправильное питание или образ жизни, которые могут оказывать влияние на состояние зубов и десен. В том числе важно помнить, что основная причина заболеваний дёсен— недостаточная чистка межзубных промежутков или несоблюдение рекомендаций по уходу за зубами.
5 профессиональных советов от стоматолога, чтобы избежать проблем с зубами и дёснами
1. Правильно чистите зубы. Для начала выберите зубную щётку с мягкой щетиной и нейтральной формой, чтобы она не повреждала дёсны, советует стоматолог-терапевт "Белой радуги" Артём Марков. При чистке используйте зубную пасту с фтором, чтобы защитить зубы от кариеса. Нанесите небольшое количество пасты на щётку. Поставьте щётку под углом 45 градусов, немного захватывая десну, и чистите зубы выметающими движениями, без излишнего давления, охватывая все их стороны. Продолжайте чистить зубы в течение 2-3 минут, не забывая почистить язык и внутреннюю сторону щёк. После чистки прополоскайте рот водой или используйте зубную нить, ирригатор, чтобы удалить остатки пищи и очистить труднодоступные места от налёта.
2. Используйте стоматологическую нить или ирригатор. Чистка межзубных промежутков помогает удалять налёт, который может привести к разрушению эмали, кариесу и проблемам с деснами.
Как правильно пользоваться стоматологической нитью?
- Возьмите достаточно длинный кусок нити (примерно 45 см).
- Оберните концы нити вокруг больших пальцев на обеих руках, оставив между ними 5-7 см нити.
- Держа нить между большими и указательными пальцами, аккуратно проведите ею между зубами без излишнего давления чтобы не травмировать десну.
- Для каждого зуба используйте свежий участок нити, чтобы не переносить бактерии из одного места в другое.
- Осторожно скользите нитью между зубами и оплетайте её вокруг каждого зуба, аккуратно очищая их поверхности по бокам.
Как приручить ирригатор?
- Ёмкость для жидкости заполните тёплой, кипяченной, чистой водой или специальной жидкостью для ирригатора.
- Под углом 90 градусов подносим носик ирригатора к межзубному промежутку и включаем его, предварительно настроив мощность струи чтобы избежать болевых ощущений и травматизации десны.
- Обрабатываем подобным образом каждый межзубной промежуток с внешней и внутренней стороны.
3. Правильное питание. Избегайте излишнего потребления сладкой и кислой пищи, она может вредить эмаль зубов. Включайте в рацион больше фруктов, овощей и кальцийсодержащих продуктов для поддержания здоровья эмали и дёсен.
4. Профессиональная чистка зубов и осмотр помогут выявить проблемы на ранних этапах и предотвратить развитие заболеваний десен и эмали.
5. Избегайте курения и уменьшите потребление алкоголя. Они могут снижать количество слюны, что приводит к сухости, ухудшению самоочищения полости рта и усилению бактериального роста. Отложения никотина и пигментов табака также могут приводить к желтоватому оттенку эмали.
Кстати, многие стоматологи спорят, когда же правильно чистить зубы — перед завтраком или после? В этом материале Life.ru читайте про пользу первого варианта, а здесь — про плюсы второго.