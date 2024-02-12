Стоматолог объяснил, как пользоваться зубной нитью, чтобы не разносить бактерии по рту Стоматолог Марков: Избыток сладкой и кислой пищи может вредить эмаль зубов 12 февраля, 10:34 Обложка © Shutterstock

Здоровые зубы — основа красивой улыбки и общего хорошего самочувствия. Чтобы их сохранить, необходимо регулярно посещать стоматолога для профилактических осмотров, следить за правильным и сбалансированным питанием, а также избегать вредных привычек. В материале Life.ru читайте о правилах, чтобы поддерживать здоровье зубов: о них знают многие, но соблюдают не все.

Пациенты могут столкнуться с проблемами с дёснами и эмалью, даже если они следуют рекомендациям врача и регулярно чистят зубы. Возможно, у них есть склонность к зубному камню, они неправильно пользуются ирригатором или есть другие факторы, такие как генетика, стресс, неправильное питание или образ жизни, которые могут оказывать влияние на состояние зубов и десен. В том числе важно помнить, что основная причина заболеваний дёсен— недостаточная чистка межзубных промежутков или несоблюдение рекомендаций по уходу за зубами. Артём Марков Стоматолог-терапевт "Белой радуги"

5 профессиональных советов от стоматолога, чтобы избежать проблем с зубами и дёснами

1. Правильно чистите зубы. Для начала выберите зубную щётку с мягкой щетиной и нейтральной формой, чтобы она не повреждала дёсны, советует стоматолог-терапевт "Белой радуги" Артём Марков. При чистке используйте зубную пасту с фтором, чтобы защитить зубы от кариеса. Нанесите небольшое количество пасты на щётку. Поставьте щётку под углом 45 градусов, немного захватывая десну, и чистите зубы выметающими движениями, без излишнего давления, охватывая все их стороны. Продолжайте чистить зубы в течение 2-3 минут, не забывая почистить язык и внутреннюю сторону щёк. После чистки прополоскайте рот водой или используйте зубную нить, ирригатор, чтобы удалить остатки пищи и очистить труднодоступные места от налёта.

2. Используйте стоматологическую нить или ирригатор. Чистка межзубных промежутков помогает удалять налёт, который может привести к разрушению эмали, кариесу и проблемам с деснами.

Как правильно пользоваться стоматологической нитью? Возьмите достаточно длинный кусок нити (примерно 45 см).

Оберните концы нити вокруг больших пальцев на обеих руках, оставив между ними 5-7 см нити.

Держа нить между большими и указательными пальцами, аккуратно проведите ею между зубами без излишнего давления чтобы не травмировать десну.

Для каждого зуба используйте свежий участок нити, чтобы не переносить бактерии из одного места в другое.

Осторожно скользите нитью между зубами и оплетайте её вокруг каждого зуба, аккуратно очищая их поверхности по бокам.

Как приручить ирригатор? Ёмкость для жидкости заполните тёплой, кипяченной, чистой водой или специальной жидкостью для ирригатора.

Под углом 90 градусов подносим носик ирригатора к межзубному промежутку и включаем его, предварительно настроив мощность струи чтобы избежать болевых ощущений и травматизации десны.

Обрабатываем подобным образом каждый межзубной промежуток с внешней и внутренней стороны.

3. Правильное питание. Избегайте излишнего потребления сладкой и кислой пищи, она может вредить эмаль зубов. Включайте в рацион больше фруктов, овощей и кальцийсодержащих продуктов для поддержания здоровья эмали и дёсен.

4. Профессиональная чистка зубов и осмотр помогут выявить проблемы на ранних этапах и предотвратить развитие заболеваний десен и эмали.

5. Избегайте курения и уменьшите потребление алкоголя. Они могут снижать количество слюны, что приводит к сухости, ухудшению самоочищения полости рта и усилению бактериального роста. Отложения никотина и пигментов табака также могут приводить к желтоватому оттенку эмали.

Кстати, многие стоматологи спорят, когда же правильно чистить зубы — перед завтраком или после? В этом материале Life.ru читайте про пользу первого варианта, а здесь — про плюсы второго.

Авторы Андрей Горяничев