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Стоматолог объяснил, как пользоваться зубной нитью, чтобы не разносить бактерии по рту

Стоматолог Марков: Избыток сладкой и кислой пищи может вредить эмаль зубов

12 февраля, 10:34
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Здоровые зубы — основа красивой улыбки и общего хорошего самочувствия. Чтобы их сохранить, необходимо регулярно посещать стоматолога для профилактических осмотров, следить за правильным и сбалансированным питанием, а также избегать вредных привычек. В материале Life.ru читайте о правилах, чтобы поддерживать здоровье зубов: о них знают многие, но соблюдают не все.

Пациенты могут столкнуться с проблемами с дёснами и эмалью, даже если они следуют рекомендациям врача и регулярно чистят зубы. Возможно, у них есть склонность к зубному камню, они неправильно пользуются ирригатором или есть другие факторы, такие как генетика, стресс, неправильное питание или образ жизни, которые могут оказывать влияние на состояние зубов и десен. В том числе важно помнить, что основная причина заболеваний дёсен— недостаточная чистка межзубных промежутков или несоблюдение рекомендаций по уходу за зубами.

Артём Марков

Стоматолог-терапевт "Белой радуги"

Пациенты могут столкнуться с проблемами с дёснами и эмалью, даже если они следуют рекомендациям врача и регулярно чистят зубы. Возможно, у них есть склонность к зубному камню, они неправильно пользуются ирригатором или есть другие факторы, такие как генетика, стресс, неправильное питание или образ жизни, которые могут оказывать влияние на состояние зубов и десен. В том числе важно помнить, что основная причина заболеваний дёсен— недостаточная чистка межзубных промежутков или несоблюдение рекомендаций по уходу за зубами.
Пациенты могут столкнуться с проблемами с дёснами и эмалью, даже если они следуют рекомендациям врача и регулярно чистят зубы. Возможно, у них есть склонность к зубному камню, они неправильно пользуются ирригатором или есть другие факторы, такие как генетика, стресс, неправильное питание или образ жизни, которые могут оказывать влияние на состояние зубов и десен. В том числе важно помнить, что основная причина заболеваний дёсен— недостаточная чистка межзубных промежутков или несоблюдение рекомендаций по уходу за зубами.

5 профессиональных советов от стоматолога, чтобы избежать проблем с зубами и дёснами

1. Правильно чистите зубы. Для начала выберите зубную щётку с мягкой щетиной и нейтральной формой, чтобы она не повреждала дёсны, советует стоматолог-терапевт "Белой радуги" Артём Марков. При чистке используйте зубную пасту с фтором, чтобы защитить зубы от кариеса. Нанесите небольшое количество пасты на щётку. Поставьте щётку под углом 45 градусов, немного захватывая десну, и чистите зубы выметающими движениями, без излишнего давления, охватывая все их стороны. Продолжайте чистить зубы в течение 2-3 минут, не забывая почистить язык и внутреннюю сторону щёк. После чистки прополоскайте рот водой или используйте зубную нить, ирригатор, чтобы удалить остатки пищи и очистить труднодоступные места от налёта.

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2. Используйте стоматологическую нить или ирригатор. Чистка межзубных промежутков помогает удалять налёт, который может привести к разрушению эмали, кариесу и проблемам с деснами.

Как правильно пользоваться стоматологической нитью?

  • Возьмите достаточно длинный кусок нити (примерно 45 см).
  • Оберните концы нити вокруг больших пальцев на обеих руках, оставив между ними 5-7 см нити.
  • Держа нить между большими и указательными пальцами, аккуратно проведите ею между зубами без излишнего давления чтобы не травмировать десну.
  • Для каждого зуба используйте свежий участок нити, чтобы не переносить бактерии из одного места в другое.
  • Осторожно скользите нитью между зубами и оплетайте её вокруг каждого зуба, аккуратно очищая их поверхности по бокам.
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Как приручить ирригатор?

  • Ёмкость для жидкости заполните тёплой, кипяченной, чистой водой или специальной жидкостью для ирригатора.
  • Под углом 90 градусов подносим носик ирригатора к межзубному промежутку и включаем его, предварительно настроив мощность струи чтобы избежать болевых ощущений и травматизации десны.
  • Обрабатываем подобным образом каждый межзубной промежуток с внешней и внутренней стороны.

3. Правильное питание. Избегайте излишнего потребления сладкой и кислой пищи, она может вредить эмаль зубов. Включайте в рацион больше фруктов, овощей и кальцийсодержащих продуктов для поддержания здоровья эмали и дёсен.

4. Профессиональная чистка зубов и осмотр помогут выявить проблемы на ранних этапах и предотвратить развитие заболеваний десен и эмали.

5. Избегайте курения и уменьшите потребление алкоголя. Они могут снижать количество слюны, что приводит к сухости, ухудшению самоочищения полости рта и усилению бактериального роста. Отложения никотина и пигментов табака также могут приводить к желтоватому оттенку эмали.

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Кстати, многие стоматологи спорят, когда же правильно чистить зубы — перед завтраком или после? В этом материале Life.ru читайте про пользу первого варианта, а здесь — про плюсы второго.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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