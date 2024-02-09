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9 февраля, 12:17

Стоматолог назвал ошибкой чистку зубов после завтрака

Стоматолог Золотницкий: Зубы нужно чистить перед завтраком в течение трёх минут

Зубы нужно чистить перед завтраком, а после него лучше пользоваться ополаскивателем. Почему важно ухаживать за зубами именно до первого приёма пищи, объяснил главный внештатный специалист-стоматолог столичного Депздрава Игорь Золотницкий. Специалист призвал чистить зубы по две-три минуты в день — утром и вечером, чтобы избежать заболеваний полости рта.

"Специалисты всё большего количества стран признают, что правильнее чистить зубы утром до завтрака. Идея заключается в том, чтобы удалить зубной налёт до еды, так как с пищей поступают продукты метаболизма для бактерий. В результате усиливается процесс выработки ими кислоты, а вслед за этим и разрушения эмали зуба. После еды желательно прополоскать рот ополаскивателем", — подчеркнул стоматолог в беседе с "Москвой 24".

Золотницкий добавил, что вечером полость рта нужно очищать непосредственно перед сном, чтобы удалить зубной налёт. Именно он является основной причиной развития кариеса и воспаления дёсен. В течение дня микробная плёнка на зубе трансформируется и может вызывать деминерализацию эмали, пояснил эксперт.

Если же пропускать чистку зубов, налёт станет плотным и убрать его самостоятельно будет крайне сложно, а иногда и невозможно, предупредил Золотницкий. В таком случае человеку может помочь только стоматолог, который проведёт профессиональную гигиену полости рта в клинике. Кроме того, те, кто пропускает вечернюю чистку зубов, могут столкнуться с неприятным запахом изо рта по утрам, уточнил специалист.

А ещё, по словам доктора, очень важно выбирать средства гигиены вместе со специалистом. В некоторых случаях также может понадобиться ирригатор. Золотницкий подчеркнул, что зубную щётку необходимо менять раз в два месяца.

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Ранее другой стоматолог озвучил иное мнение по поводу идеального момента чистки зубов. По словам специалиста, чистить зубы лучше всего через 25–30 минут после завтрака.

Обложка ©

Getty Images / bernardbodo

Дарья Нарыкова
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