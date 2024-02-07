Названы опасные компоненты зубных паст, которые могут "убить" ваш рот

При выборе зубной пасты большинство людей ориентируются только на известность бренда, притягательную упаковку и приятную цену. Однако в составе такого необходимого для повседневной жизни товара можно обнаружить немало опасных для здоровья веществ. О них рассказала стоматолог-терапевт Юлия Раевская.

Триклозан — вещество, которое сразу должно настораживать, если вы увидели его в составе зубной пасты. Это синтетическое соединение, мощный антибактериальный и противогрибковый агент широкого спектра действия. Изначально он использовался в США как пестицид, затем его стали активно добавлять в составы средств бытовой химии, а в начале XXI века триклозан начал массово входить в составы средств личной гигиены, объяснила врач.

"Но в составе зубных паст это вещество играет роль антисептика, который уничтожает не только патогенную, но и полезную микрофлору, что приводит к дисбиозу в полости рта. Кроме того, триклозан, попадая в окружающую среду, является источником токсичных и канцерогенных соединений. Сегодня существуют более безопасные антисептики в составе зубных паст, например хлоргексидин", — отметила Раевская в беседе с "Газетой.ru".

Специалист добавила, что зубные пасты с антисептиками назначаются только по рецепту врача-стоматолога, а пользоваться ими можно лишь курсами.

В составах товаров также встречаются парабены (метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен), которые широко используют в качестве консервантов в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности, но также они имеют антисептические и противогрибковые свойства. В зубную пасту такие вещества добавляют как консервант для того, чтобы продлить срок годности товара.

"Важно знать, что парабены имеют свойство накапливаться в организме, они являются сильными аллергенами и могут вызывать контактный дерматит и хейлит", — отметила стоматолог.

Обратить внимание следует и на наличие в составе поверхностно-активных веществ (ПАВ), обладающих очищающими и пенообразующими свойствами. Чаще остальных производители добавляют SLS (лаурилсульфат натрия), который используется для создания густой пены, она устраняет неприятные запахи и имеет очищающие свойства.

"Длительная чистка зубов пастой с SLS может привести к сухости и раздражению слизистой оболочки полости рта. Этот компонент также противопоказан пациентам с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом, так как нередко приводит к его обострению", — заключила врач.