Россиянам рассказали, когда с бруксизмом нужно бежать не к стоматологу, а к психологу

Бруксизмом называют непроизвольное скрежетание зубами, возникающее из-за спазма жевательных мышц. У одних людей такой негативный эффект может появиться из-за сильного психоэмоционального потрясения, а у других — из-за длительного хронического стресса, например, из-за нервной работы или проблем в семье.

"У кого-то причиной может быть неосознаваемый стресс, какие-то скрытые переживания и тревоги, в которых человек сам себе не может признаться", — рассказала психолог Наталья Бачковская в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По её словам, довольно часто бруксизмом страдают дети, из-за чего родители периодически паникуют, так как в их глазах это выглядит очень страшно. Но психолог поспешила успокоить тревожных мам и пап: детский бруксизм — это вариант нормы.

"Это возрастное, это пройдёт", — заверила Бачковская.