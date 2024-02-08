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8 февраля, 15:45

Россиянам рассказали, когда с бруксизмом нужно бежать не к стоматологу, а к психологу

Психолог Бачковская: Бруксизм может являться симптомом хронического стресса

Бруксизмом называют непроизвольное скрежетание зубами, возникающее из-за спазма жевательных мышц. У одних людей такой негативный эффект может появиться из-за сильного психоэмоционального потрясения, а у других — из-за длительного хронического стресса, например, из-за нервной работы или проблем в семье.

"У кого-то причиной может быть неосознаваемый стресс, какие-то скрытые переживания и тревоги, в которых человек сам себе не может признаться", — рассказала психолог Наталья Бачковская в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По её словам, довольно часто бруксизмом страдают дети, из-за чего родители периодически паникуют, так как в их глазах это выглядит очень страшно. Но психолог поспешила успокоить тревожных мам и пап: детский бруксизм — это вариант нормы.

"Это возрастное, это пройдёт", — заверила Бачковская.

Психолог объяснила, почему нас бесят некоторые люди и как с этим справиться
Психолог объяснила, почему нас бесят некоторые люди и как с этим справиться

Ранее стоматологи перечислили самые полезные и вредные продукты для зубов. Так, эмаль становится крепче, если употреблять в пищу творог, рыбу, шпинат, сухофрукты, кунжут, твёрдый сыр и бобовые. А вот ягоды и цитрусовые, наоборот, вызывают обратный эффект. Кстати, иногда попытка сэкономить на лечении зубов может обернуться печальными последствиями. О том, в каких случаях не стоит жадничать, Life.ru рассказал в этом материале.

Обложка ©

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Марина Калегина
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