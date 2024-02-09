В группе риска дети: Врач рассказала, по каким органам бьёт запущенный кариес

К кариесу не стоит относиться халатно, ведь иначе можно получить опасные осложнения, в числе которых ангина, отит, синусит и тонзиллит. Причём воспаление миндалин и разрушение зуба вызывают одни и те же микробы — стрептококки, рассказала стоматолог Татьяна Сумцова.

"Запущенный кариес может стать причиной развития ангины и тонзиллита. Если не решать проблему, то можно столкнуться с хроническим тонзиллитом. Также кариес может привести к развитию других болезней — например, отита, одонтогенного синусита, заболеваний ЖКТ", — отметила она в беседе NEWS.ru.

Наиболее подвержены таким недугам дети от трёх до 13–15 лет, ведь у них не до конца сформировался иммунитет. Специалист уточнила, что развитию кариеса у несовершеннолетних способствует слабая эмаль, а также пристрастие к сладостям и плохая гигиена.

"Обычно болезни проявляются при каждом ослаблении иммунитета, например, при стрессе или охлаждении. Кариес не появляется одномоментно", — подчеркнула стоматолог.

По словам эксперта, кариес развивается довольно медленно, поэтому его можно "поймать" и остановить, но для этого нужно правильно ухаживать за полостью рта и не забывать про регулярные посещения специалиста.