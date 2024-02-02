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Врач рассказала, почему зубы мудрости могут так никогда и не прорезаться

Врач Патлатая: Удаление зубов мудрости может привести к увеличению риска кариеса

2 февраля, 08:31
Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Обычно зубы мудрости прорезаются с болью и дискомфортом, так как им не хватает места в зубном ряду. Кроме того, к моменту прорезывания "восьмёрки" костная ткань полностью формируется и зубу приходится пробиваться сквозь твёрдую кость, что занимает много времени и провоцирует боль, отёк, повышение температуры. Но стоит ли их удалять? Об этом Лайфу рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая.

Обычно зубы мудрости появляются в возрасте от 17 до 25 лет. Но могут расти в любом возрасте начиная с 14 лет, и не всегда сразу все четыре зуба.

Надежда Патлатая

Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения

Обычно зубы мудрости появляются в возрасте от 17 до 25 лет. Но могут расти в любом возрасте начиная с 14 лет, и не всегда сразу все четыре зуба.
Обычно зубы мудрости появляются в возрасте от 17 до 25 лет. Но могут расти в любом возрасте начиная с 14 лет, и не всегда сразу все четыре зуба.

Существует миф, что зубы мудрости не имеют функциональной значимости, и некоторые люди предпочитают удалять их, особенно если они причиняют дискомфорт. Но сохранение"восьмёрок" может иметь несколько преимуществ, отмечает Патлатая.

  1. Они могут служить опорой для других зубов и помогать в пережёвывании пищи.
  2. Они могут предотвратить смещение других зубов в зубном ряду — так называемый феномен Попова-Годона.
  3. Удаление зубов мудрости может привести к увеличению риска кариеса и других заболеваний полости рта.
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Тем не менее сохранение зубов мудрости не всегда является необходимым, и решение об их удалении должно приниматься стоматологом на основе индивидуальных особенностей пациента и состояния его зубов после тщательного осмотра и анализа рентгеновских снимков.

А что делать, если зубы мудрости так и не появились? Это может быть связано, во-первых, с генетической предрасположенностью, когда эти зубы просто не заложены в генетическом коде человека. Во-вторых, с уменьшением размера челюсти, что делает невозможным появление всех зубов мудрости. В-третьих, это может быть вызвано индивидуальными особенностями развития зубов.

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А ранее стоматолог описала зубную боль, которую ни в коем случае нельзя терпеть. Так, если резкая острая боль возникает при надавливании на зуб и не проходит в течение 30 секунд, это может быть пульпит, а возникающие ночью болезненные ощущения могут говорить о воспалительном процессе. В этом случае нужно срочно бежать к врачу.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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