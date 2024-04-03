Актриса Светличная перестала есть и пить после острого инфаркта миокарда
Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная перестала есть и пить после острого инфаркта миокарда. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в конце прошлого месяца Светличную доставили в НИИ им. Склифосовского с инфарктом в тяжёлом состоянии. Несколько дней звезда "Бриллиантовой руки" находилась в реанимации, а после её перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных. Накануне артистку выписали, и теперь она будет находиться в психиатрическом отделении больницы имени Ганнушкина.
Теперь врачи её будут кормить и поить через внутривенное питание, которое подаётся в виде жидкого раствора через катетер, установленный в вену. За сутки она будет употреблять не менее полутора литров такой еды. Питаться сама Светличная не может из-за сильной слабости и пониженного давления. Сейчас у Светличной обострились коронарный синдром и гипертоническая болезнь третьей стадии с поражением сердца и почек с сердечной и почечной недостаточностью.
Как сообщал Life.ru, 27 марта легенду советского кино госпитализировали с острым инфарктом миокарда. 83-летнюю актрису увезли из психиатрического стационара Гиляровского, где она из-за деменции находилась уже несколько лет.