Актриса Светличная перестала есть и пить после острого инфаркта миокарда

По данным телеграм-канала, в конце прошлого месяца Светличную доставили в НИИ им. Склифосовского с инфарктом в тяжёлом состоянии. Несколько дней звезда "Бриллиантовой руки" находилась в реанимации, а после её перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных. Накануне артистку выписали, и теперь она будет находиться в психиатрическом отделении больницы имени Ганнушкина.

Теперь врачи её будут кормить и поить через внутривенное питание, которое подаётся в виде жидкого раствора через катетер, установленный в вену. За сутки она будет употреблять не менее полутора литров такой еды. Питаться сама Светличная не может из-за сильной слабости и пониженного давления. Сейчас у Светличной обострились коронарный синдром и гипертоническая болезнь третьей стадии с поражением сердца и почек с сердечной и почечной недостаточностью.