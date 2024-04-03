"Небесная кара": Экстрасенс увидела в нашествии цикад на США предзнаменование краха

Грядущее нашествие цикад на США почти полностью повторяет не только библейский сюжет, но и похожее событие из американской истории, когда произошедшее тоже называли небесной карой. Об этом экстрасенс Кристина Ольховая рассказала в эксклюзивной беседе с Life.ru.

Три из десяти казней, посланных Богом на египтян, заключались именно в массовом нашествии вначале кровососущих насекомых и мух, а затем саранчи, поедающей всё съедобное на своём пути. От таких нашествий нет защиты и нет спасения, кроме раскаяния. И даже если насекомые не кусают и не губят урожай, само их присутствие в таком количестве для человека психологически невыносимо. Кристина Ольховая Экстрасенс

По словам собеседницы Life.ru, в прошлый раз, когда в США случилось массовое нашествие цикад, в 1803 году, ему предшествовал земельный конфликт. В тот раз американцы за бесценок выкупили у Франции и Испании земли, на которых сегодня расположена территория 15 штатов. Эта сделка не могла считаться ни законной, ни справедливой, однако была проведена, несмотря ни на что. Через некоторое время из земли вышли миллионы цикад.

Сегодня ситуация повторяется, но на этот раз США пытаются вмешаться в конфликт из-за земли не на своей территории. Однако тот факт, что кара обрушивается на их голову, явно говорит о неправедности и неправильности всех тех решений, которые были приняты, и поступков, которые были совершены. Если они не одумаются, можно ждать и других проявлений небесной кары, резюмировала экстрасенс.