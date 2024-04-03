"Небесная кара": Экстрасенс увидела в нашествии цикад на США предзнаменование краха
Экстрасенс Ольховая: Нашествие цикад на США — это проявление Божьей кары
Массовое нашествие цикад на США — это проявление небесной кары, убеждены эксперты в области мистики. Обложка © ТАСС / AP Photo / Carolyn Kaster
Грядущее нашествие цикад на США почти полностью повторяет не только библейский сюжет, но и похожее событие из американской истории, когда произошедшее тоже называли небесной карой. Об этом экстрасенс Кристина Ольховая рассказала в эксклюзивной беседе с Life.ru.
Три из десяти казней, посланных Богом на египтян, заключались именно в массовом нашествии вначале кровососущих насекомых и мух, а затем саранчи, поедающей всё съедобное на своём пути. От таких нашествий нет защиты и нет спасения, кроме раскаяния. И даже если насекомые не кусают и не губят урожай, само их присутствие в таком количестве для человека психологически невыносимо.
По словам собеседницы Life.ru, в прошлый раз, когда в США случилось массовое нашествие цикад, в 1803 году, ему предшествовал земельный конфликт. В тот раз американцы за бесценок выкупили у Франции и Испании земли, на которых сегодня расположена территория 15 штатов. Эта сделка не могла считаться ни законной, ни справедливой, однако была проведена, несмотря ни на что. Через некоторое время из земли вышли миллионы цикад.
Сегодня ситуация повторяется, но на этот раз США пытаются вмешаться в конфликт из-за земли не на своей территории. Однако тот факт, что кара обрушивается на их голову, явно говорит о неправедности и неправильности всех тех решений, которые были приняты, и поступков, которые были совершены. Если они не одумаются, можно ждать и других проявлений небесной кары, резюмировала экстрасенс.
Ранее Life.ru писал, что триллионы цикад обрушатся на США впервые за 220 лет. Учёные предупредили, что миллиарды, если не триллионы шумных летающих насекомых вылезут из-под земли в 17 штатах в апреле. В отличие от саранчи, цикады практически не наносят ущерба сельскому хозяйству и не опасны для человека. При этом они могут создавать шум, достигающий 110 децибел.