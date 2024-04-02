Триллионы цикад обрушатся на США из-под земли впервые за 220 лет

В США уже в апреле ожидается нашествие буквально триллионов цикад, пишет телеканал Fox News. В последний раз пугающее природное явление наблюдалось ещё в начале XIX века — в 1803 году.

"Миллиарды, если не триллионы, двух групп шумных летающих насекомых, как ожидается, появятся из-под земли в 17 штатах США в апреле. Это редкое природное явление", — говорится в публикации.

Несмотря на то что большинство видов цикад выходят на поверхность каждый год, в Штатах существуют два периодических выводка, которые остаются под землёй на 13 или 17 лет. Их совместное появление происходит редко, и в апреле ожидается именно это. В следующий раз подобное явление обрушится на страну лишь в 2244 году.

Подчёркивается, что, несмотря на внешний вид, цикады безвредны для людей, домашних животных и сельскохозяйственных культур. В то же время эти насекомые являются отличной пищей для птиц и млекопитающих, а также могут улучшать фильтрацию воды в почве, добавляя туда питательные вещества. Единственные, для кого эти существа могут представлять опасность, — молодые деревья, в ветках которых они любят откладывать яйца.