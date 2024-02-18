Учёные увидели угрозу для человечества в росте "осознанных" атак саранчи по всей планете

Всемирная продовольственная безопасность находится под угрозой из-за учащающихся случаев нашествия саранчи, которые провоцирует глобальное потепление. Об этом говорится в материале сингапурских и китайских исследователей, опубликованном в научном журнале Science Advances.

"Потепление климата приведёт к повсеместному росту числа нашествий саранчи, <...> приводя к новым вызовам для всемирной координации контроля за саранчой", — сказано в работе учёных.

Прогнозы говорят о том, что повышение средней температуры и рост количества осадков позволят образоваться благоприятным для саранчи условиям в регионах, где нашествия стай этих насекомых были нетипичны, а на тех территориях, которые издавна страдали от этой напасти, ситуация станет ещё хуже. При этом ареал обитания вредителей продолжит расти вне зависимости от активности мер по борьбе с выбросами углерода.

Учёные подчёркивают, что случаи синхронных нападений стай саранчи на несколько удалённых друг от друга стран, например на Индию и Марокко, происходят всё чаще. Именно столь скоординированные атаки, которых не ждёшь от насекомых, представляют значительную опасность для всемирной продовольственной структуры.

"Поскольку и Африка, и Южная Азия являются важными житницами всего мира, одновременные нашествия саранчи могут привести к тяжёлым неурожаям, которые угрожают мировой продовольственной безопасности", — предупреждают исследователи.

Как напоминают в тексте, пустынная саранча (Schistocerca gregaria) наносит постоянный ущерб сельскому хозяйству в разных частях Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Рой, занимающий площадь в один квадратный километр, состоит из 80 миллионов особей и за день способен уничтожить такой объём урожая, которого бы хватило, чтобы прокормить 35 тысяч человек. Роль гидроклиматических условий в жизнедеятельности пустынной саранчи действительно очень велика: яйца насекомых нуждаются в умеренной влажности, а мускулатуре, обеспечивающей возможность летать, требуется тепло.