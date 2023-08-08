Заслоняют небо: Саранча со всего Прикаспия слетелась в Астраханскую область, и это зрелище ужасает

В Астраханской области фиксируют колоссальное количество саранчи. Видео с затмевающими небеса стаями насекомых, снятые очевидцами, опубликовал канал "Подъём".

Стая саранчи в Лиманском районе Астраханской области. Видео © t.me / Подъём

Представители Управления сельского хозяйства по Лиманскому району просят жителей сильно не пугаться. Они рассказали журналистам, что всех и вся эта саранча не съест, несмотря на устрашающий вид полчищ насекомых.

"Ничего страшного не происходит. Паниковать не стоит. Данный вид саранчи не ест всё подряд, у него есть приоритет. Зерновые и бобовые, которых у нас в меньшем количестве на территории района, уже убрали. Не думаем, что каких-то больших потерь можно от них ожидать. Сама масса лётная. Сегодня здесь, через сутки она будет за 40–50 километров", — объяснили в районном сельхозуправлении.

Впрочем, обыденностью происходящее не назвать: стая и впрямь очень большая. Специалисты добавили, что эта кулига (так называют стаю саранчи) собиралась со всего Прикаспия и сейчас мигрирует, чтобы отложить яйца. Саранча умирает после яйцекладки, так что и эта стая очень скоро сократится.

Жители посёлков Лиманского района стучат по металлическим кастрюлям и тазикам, чтобы отпугнуть незваных гостей. Эксперты сельхозуправления такой метод одобрили, подтвердив, что он и впрямь хорошо работает против лётной саранчи. При этом кулига не нанесла серьёзного ущерба рассаде, потому что насекомым больше по вкусу однодольная растительность — в основном трава и сорняки.