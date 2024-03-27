Биолог объяснила, что за "снежные блохи" заполонили Подмосковье

В Подмосковье замечены "снежные блохи": скопления мелких чёрных членистоногих на талом снегу вызвали у местных жителей тревогу, пишет интернет-издание Regions. Что это за насекомые и стоит ли переживать на их счёт, Life.ru рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

"Снежные блохи" — это совсем не блохи, а один из видов коллембол — ногохвостки, древнейшие прыгуны, которые относятся к подклассу первично-бескрылых насекомых. "Снежными блохами" этих коллембол прозвали из-за небольшого размера и обитания в снегу или под ним. Ногохвостки любят влажную среду, где находят достаточно пищи и защиты от хищников, — а это в том числе почва или гниющая органическая материя под снежным покровом. Ольга Трофимова Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения

"Любовь" к снегу у ногохвосток вызвана антифризными белками: насекомые вырабатывают эти вещества, чтобы выживать в холодных условиях, предотвратить образование льда внутри тел и сохранить жизненно важные функции даже при низких температурах. Яйца свои "снежные блохи" также откладывают в снег. Их количество может увеличиваться при благоприятных условиях — повышенной влажности и температуре, как в этом году, когда в связи с большим слоем снега и быстрым его таянием, а также относительно высокой температурой марта "снежные блохи" стали массово вылупляться и искать проталины ближе к почве, объяснила Трофимова.

Ногохвостки не представляют никакой угрозы для человека или домашних животных, они даже полезны, так как участвуют в разложении органического материала и поддерживают здоровье почвы.

"Если количество "снежных блох" чрезмерно высокое и вызывает у вас дискомфорт или проблемы (например, если они попадают в дом), чаще убирайте пыль и мусор в доме и органический мусор вокруг него — когда вы устраните источники их пищи, ногохвостки уйдут", — добавила биолог.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов также заявил, что жителям Подмосковья не стоит переживать на этот счёт, ведь появление ногохвосток никак не указывает на экологические проблемы территории. Кроме того, как только температура воздуха превысит +12 градусов, насекомые погибнут.