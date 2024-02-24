Сдобный жук: Каких насекомых можно есть в России В маркетплейсах появились снеки из сверчковой муки. Это лапша быстрого приготовления и печенье. Эксперты рассказали Лайфу, каких насекомых можно есть в России и как они влияют на человеческий организм. 23 февраля, 21:43 Насекомые могут стать хорошей заменой мяса, птицы или рыбы, считают учёные. Обложка © Shutterstock

Насекомые могут стать хорошей заменой мяса, птицы или рыбы, считают учёные. Например, в кузнечиках, бабочках, муравьях и жуках более чем достаточно полезных антиоксидантов, витаминов, минералов и клетчатки. При этом их просто и дёшево выращивать или собирать в дикой природе, где меньше вероятность контакта с пестицидами.

В кузнечиках, бабочках, муравьях и жуках более чем достаточно полезных антиоксидантов, витаминов, минералов и клетчатки. Фото © Shutterstock

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН зарегистрировано порядка 1500 съедобных насекомых. Незарегистрированных — ещё больше. Их в сыром и приготовленном виде регулярно едят почти два миллиарда жителей планеты.

Ещё в 2013 году в отчёте ООН писали, что выращивание насекомых для массового потребления решит проблемы голода в будущем. Но кто бы мог подумать, что это произойдёт так стремительно. Сейчас рынок съедобных насекомых оценивается в 400 миллионов долларов. По прогнозам экспертов, к 2023 году его объём увеличится втрое.

Каких насекомых можно есть в России?

Саранча По питательной ценности диетологи сравнивают саранчу с говядиной Фото © Freepik / wirestock

— Российских кузнечиков есть не стоит — они горькие, — предупреждает доктор биологических наук Анатолий Захаров. — Саранчу азиаты ели во все времена. В России раньше саранчи не было, и у нас её не ели. Хотя она вполне съедобна.

Горький вкус указывает на то, что насекомые непригодны в пищу или могут оказаться ядовитыми. Эксперт призывает отказаться от употребления ярко окрашенных, сильно волосатых или колючих насекомых. Несъедобно, к примеру, большинство ярких, нарядных гусениц.

Диетологи также отмечают питательную ценность саранчи: в ней в два раза больше белка, чем в говядине, содержатся кальций, фосфор, железо, витамины В2 и РР (никотиновая кислота). По вкусу некоторые сравнивают саранчу с мясом раков.

Муравьи Чёрные и рыжие лесные муравьи содержат много протеина Фото © Shutterstock

Муравьиная кислота обладает обезболивающим эффектом и часто используется при ревматизме, радикулите, растяжении связок, варикозном расширении вен, экземе, угревой сыпи или укусе насекомых. Но используется кислота только для наружного применения.

Чтобы не отравиться, туристы и экстремалы, практикующие выживание в дикой природе, выпаривают муравьёв — почти вся муравьиная кислота нейтрализуется при термической обработке. Сами насекомые очень питательны и по вкусу, как говорят туристы, напоминают семечки.

Личинки жуков Самих жуков едят редко. Обычно в пищу употребляют только их личинки Фото © Shutterstock

Личинки многих жёсткокрылых жуков, которые водятся в России, очень питательны и богаты жиром и белком, отметил Анатолий Захаров.

— Осторожнее с жуками, например пожарники могут оказаться ядовитыми. Комара проглотить не страшно, а вот ядовитый жук может вызвать страшную аллергическую реакцию с летальным исходом, — добавил эксперт.

Как говорят специалисты по насекомым, в средней полосе России можно есть стрекоз, комаров и червей. Но, пока детально не изучено их влияние на здоровье, лучше этого не делать.

Какие могут быть последствия?

Врачи предупреждают о возможности аллергии на блюда из членистоногих, к которым относятся и привычные нам ракообразные. Те, у кого уже есть аллергия на морепродукты, скорее всего, имеют аллергию и на насекомых.

— Именно белок является источником аллергических реакций и, как следствие, формирования аутоиммунных болезней, кожных реакций и нервных болезней, — пояснила диетолог, кандидат медицинских наук, врач персонифицированной медицины Маргарита Королёва.

Те, у кого уже есть аллергия на морепродукты, скорее всего, имеют аллергию и на насекомых. Фото © Freepik / chandlervid85

По словам врача, организм быстро отреагирует аллергией на новый вид питания, особенно в случае резкого перехода на насекомоедение. Если уж вводить червяков и бабочек в свой рацион, то стоит делать это постепенно, считает Маргарита Королёва.

— Хитозан, содержащийся в твёрдых частях тела насекомых, тоже очень сильный аллерген для человека и может спровоцировать как минимум различные расстройства пищеварения, — говорит диетолог.

Специалисты отмечают, что влияние этой экзотической пищи на здоровье большинства населения ещё детально не изучено. В частности, неизвестно, будут ли белок и другие вещества из этих "членистоногих заменителей мяса" всасываться в кишечнике и проникать внутрь клеток человека. В новых исследованиях учёные как раз планируют это выяснить.

А вы пробовали насекомых? 0 Нет и не собираюсь Пробовал за границей, вполне съедобно Пробовал, но мне не понравилось

Авторы Мари Медведева