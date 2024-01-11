В правительстве считают, что кормить россиян сверчками не нужно Абрамченко предложила делать из сверчков и личинок насекомых корма для рыбы 11 января, 07:54 Обложка © Shutterstock

Тренд на появление еды из насекомых, зарождающийся на Западе, в России не нужно развивать, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. Она призвала не кормить россиян продуктами из сверчков.

"Если вы про сверчков и личинок насекомых, то не надо людей этим кормить. Западные страны в погоне за снижением выбросов метана не поддерживают производителей мяса крупного рогатого скота, поэтому занялись поиском его альтернативы. Мы же из насекомых предлагаем делать корма для рыбы", — сказала Абрамченко в интервью РИА "Новости".

Вице-премьер напомнила, что Россия обеспечивает себя продуктами здорового питания. При этом она подчеркнула, что в нашей стране есть определённый сегмент производителей, готовых из зерновых культур делать "питание будущего", необходимое для веганов или спортсменов.

А ранее популярная в Британии сеть супермаркетов Aldi задумалась о продаже съедобных насекомых, чтобы помочь семьям, которые больше не могут поддерживать прежний уровень жизни из-за высоких цен в стране. При этом Лайф рассказывал, может ли еда из насекомых заменить настоящее мясо. По мнению медиков, с переходом на "альтернативу" лучше не торопиться.

Авторы Александра Вишнякова