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В правительстве считают, что кормить россиян сверчками не нужно

Абрамченко предложила делать из сверчков и личинок насекомых корма для рыбы

11 января, 07:54
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Тренд на появление еды из насекомых, зарождающийся на Западе, в России не нужно развивать, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. Она призвала не кормить россиян продуктами из сверчков.

"Если вы про сверчков и личинок насекомых, то не надо людей этим кормить. Западные страны в погоне за снижением выбросов метана не поддерживают производителей мяса крупного рогатого скота, поэтому занялись поиском его альтернативы. Мы же из насекомых предлагаем делать корма для рыбы", — сказала Абрамченко в интервью РИА "Новости".

Вице-премьер напомнила, что Россия обеспечивает себя продуктами здорового питания. При этом она подчеркнула, что в нашей стране есть определённый сегмент производителей, готовых из зерновых культур делать "питание будущего", необходимое для веганов или спортсменов.

Россиянам рассказали о пользе муки из сверчков
Россиянам рассказали о пользе муки из сверчков

А ранее популярная в Британии сеть супермаркетов Aldi задумалась о продаже съедобных насекомых, чтобы помочь семьям, которые больше не могут поддерживать прежний уровень жизни из-за высоких цен в стране. При этом Лайф рассказывал, может ли еда из насекомых заменить настоящее мясо. По мнению медиков, с переходом на "альтернативу" лучше не торопиться.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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