Как понять, что у вас проблемы в постели: 7 сигналов, указывающих на клопов и прочую дрянь

Если в мебели завелись живые кровососущие существа, то использовать её категорически не рекомендуется. Иначе на вас каждый день будут в прямом смысле слова паразитировать. Понять, что у вас проблемы в постели, можно по следующим признакам.

Откуда берутся клопы?

Откуда берутся клопы в квартире? Фото © Shutterstock

Прийти в кровать кровососы могут из разных источников. Если они завелись у соседей, то с большой вероятностью перейдут и в другие квартиры.

Ещё два источника, откуда приходят насекомые, — одежда и старая мебель. Помимо этого, клопы могут быть занесены в квартиру извне — например, когда кто-то из членов семьи вернётся с прогулки.

При обнаружении кровососов можно вызвать специалиста, который обнаружит насекомых и проведёт дезинсекцию. Однако не факт, что процедура поможет. Скорее всего, кровать всё же придётся выбросить, поскольку полностью вывести насекомых сложно. Как по семи признакам определить, что в постели завелись клопы?

1. Появился странный запах в спальне

Главные признаки клопов — неприятный запах. Фото © Freepik / stockking

Если со спальней нет никаких проблем, в ней нейтральный аромат. Поэтому при обнаружении странного, едкого запаха важно обратить на это внимание. Клопы пахнут довольно специфически. Аромат, который исходит от заражённой ими мебели, похож на коньяк. Впрочем, у каждого ситуация разная. Некоторым кажется, что паразиты пахнут сыром, ржавчиной и малиной.

2. Образовываются точки на белье

На наличие клопов указывают и пятна на постельном белье. Паразиты оставляют на простыне и одеяле точки зачастую красного или даже бордового цвета. Происходит это потому, что во сне люди случайно убивают насекомое, которое сосёт их кровь. От него и остаётся след на постельном белье.

3. Коричневые следы

У вас могут завестись клопы, даже если для этого не было явных предпосылок. Фото © Shutterstock

Если заметили на белье странные точки тёмного цвета, то это признак присутствия насекомых в постели. Коричневые следы — это экскременты клопов. Они пахнут ржавчиной.

4. Укусы на теле

Внимательно осмотрите своё тело на предмет укусов. От кровососов они будут маленькими и красными. А если кожа вокруг чешется, то в этом точно виноваты клопы. Иногда насекомые сосут кровь рядом с теми местами, где уже был сделан укус их собратьями. Поэтому, если несколько красных точек на теле идут друг за другом, значит, их оставили пообедавшие паразиты.

5. Пятна на матрасе

Самый простой способ понять, что дома клопы, — проверить матрас. Фото © Shutterstock

Чаще всего насекомые селятся именно в этой части кровати — сам деревянный или металлический каркас им неинтересен. Приподнимите матрас и внимательно осмотрите его. Если в кровати есть насекомые, то их можно обнаружить по маленьким пятнам.

6. Точки на каркасе постели

Если в ходе проверки матраса ничего не обнаружилось, но подозрения остались, осмотрите изголовье кровати и другие её части. Чтобы обнаружить насекомых на каркасе, можно взять лупу. С помощью увеличительного стекла получится разглядеть оставленные существами следы.

7. Пятна в вещах, которые лежат рядом с кроватью

Если неподалёку от матраса лежат книги или стоит лампа, нужно внимательно осмотреть и их. На наличие клопов укажут красные или коричневые пятна, оставленные на корпусе изделий. Клопы не боятся перебираться даже на страницы книг или лампу.

Что делать после обнаружения кровососов?

Что делать, если в кровати завелись клопы? Фото © Shutterstock

Самостоятельно избавиться от непрошеных гостей не получится. Позвоните специалисту по дезинсекции. Он найдёт очаги, из которых пришли клопы, и устранит их. Но если избавиться от проблемы специалисту не удастся, придётся выбросить матрас или даже кровать.