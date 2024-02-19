Тест: Кем из победителей предыдущих сезонов шоу "Маска" вы могли бы быть?

Вечером 18 февраля состоялась премьера пятого сезона шоу "Маска", на котором представили 14 новых героев. Life.ru уже делал обзор на выпуск и дал пару подсказок, кто мог бы скрываться за той или иной маской. Но было бы интересно не только вспомнить победителей предыдущих четырёх сезонов, но и определить, кем из них могли бы оказаться вы. Всё на основе глубокого анализа вашей личности, конечно же.