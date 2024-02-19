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19 февраля, 15:30

Тест: Кем из победителей предыдущих сезонов шоу "Маска" вы могли бы быть?

Вчера показали новый выпуск "Маски" из юбилейного, пятого сезона. В честь такого события давайте вспомним предыдущих четверых победителей, а заодно узнаем, за кем из них могли бы скрываться вы.

Вечером 18 февраля состоялась премьера пятого сезона шоу "Маска", на котором представили 14 новых героев. Life.ru уже делал обзор на выпуск и дал пару подсказок, кто мог бы скрываться за той или иной маской. Но было бы интересно не только вспомнить победителей предыдущих четырёх сезонов, но и определить, кем из них могли бы оказаться вы. Всё на основе глубокого анализа вашей личности, конечно же.

Также на Life.ru выходили и другие интересные тесты! Проверьте свои знания, попробовав вспомнить все песни Цоя, или узнайте, где вы жили в прошлой реинкарнации.

14 новых масок, странный Филипп Киркоров и первый выгон — всё про 1-ю серию 5-го сезона шоу "Маска"
14 новых масок, странный Филипп Киркоров и первый выгон — всё про 1-ю серию 5-го сезона шоу "Маска"
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ntv.ru

Елизавета Терешкова
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