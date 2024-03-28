Как выявить оборотней, нагло притворяющихся вашими друзьями: 5 важных фраз

Часто мы не замечаем, как слова наших так называемых друзей могут нам навредить. Мы привыкаем к их присутствию в жизни и иногда не видим, что эти гнусные личности подрывают нашу самооценку, влияют на наше восприятие собственной важности. Предлагаем разобраться в пяти фразах, которые с потрохами выдадут в вашем друге скрытого недоброжелателя.

1. "Ты слишком обидчивый(ая)"

От дружбы до манипуляции: фразы в общении, на которые стоит обратить внимание. Фото © Freepik / drobotdean

Эта фраза — классика жанра. Кажется, что вы разговариваете о своих чувствах, а в ответ получаете обвинение в чрезмерной чувствительности. Так собеседник говорит: "Проблема в тебе, а не в моих словах или действиях". Помните, что настоящий друг будет уважать ваши чувства, а не отмахиваться от них.

2. "Я просто пошутил(а)"

Когда кто-то ранит, а затем говорит, что это была потеха, это тревожный звоночек. Подлинная шутка приносит радость обеим сторонам, а не только так называемому шутнику. Если после таких подколов вы чувствуете себя уязвлённым, а на просьбы больше так не делать изменений нет, возможно, пришло время пересмотреть эти отношения.

3. "Как тебе повезло, что я твой друг"

Не друг, а враг: пять фраз, выдающих недоброжелателя в списке контактов. Фото © Freepik / halayalex

Друзья — это равноправные партнёры, а не благодетели и обязанные. Если кто-то постоянно напоминает о вашей "удаче", хвалится, что именно он рядом с вами, скорее всего, это попытка держать вас в подчинении. Так создаётся ощущение зависимости.

4. "Раньше ты был/была лучше"

Люди меняются, и это нормально. Друзья — те, кто поддерживает нас в этих изменениях, а не те, кто скучает по "старой версии". Если кто-то не может принять ваше развитие, возможно, он не заинтересован в личностном росте своего приятеля. Можно ли назвать тогда его другом?

5. "Я не виновата, что ты это так воспринял(а)"

Как распознать токсичного друга: 5 тревожных сигналов. Фото © Freepik

Это не извинения. Это способ сказать, что ваши чувства — это ваша проблема. Настоящее извинение признаёт причинённый вред и стремится его исправить. Если кто-то не может искренне извиниться, это говорит о его нежелании брать ответственность за свои действия.