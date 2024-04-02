4 вредных совета о здоровье из Интернета, которые не принесут пользы, а только депрессию и запор

В Интернете "полезные советы для здоровья" любят раздавать все подряд. Их публикуют и блогеры, и артисты, и даже обычные пользователи соцсетей. Но при прочтении таких напутствий стоит помнить, что у людей, рассказывающих, как правильно жить, порой нет даже медицинского образования. Но зато есть тысячи подписчиков, которые беспрекословно их слушают. Какие вредные советы любят раздавать блогеры и что лучше не слушать?

1. "Налепите скотч на рот, чтобы не храпеть"

Каким советам из Сети нельзя следовать, если жизнь дорога? На ночь заклеивать рот. Фото © Freepik / KamranAydinov

В ноябре 2022 года популярность в Сети набрал совет, как перестать храпеть ночью. В приложении TikTok пользователи рекомендовали друг другу спать, заклеив рот скотчем. Якобы так доступ к воздуху через него перекрывается, и нос начинает дышать автоматически. Но такой подход очень опасен. Есть вероятность, что человек попросту задохнётся, поскольку доступ к воздуху через рот будет перекрыт, а нос так и останется заложенным.

3. "Лечите депрессию самостоятельно"

Вредные советы про самостоятельное лечение депрессии могут быть опасны. Фото © Freepik

Многие блогеры, музыканты и рэперы отрицают существование депрессии. Они считают, что это просто плохое настроение, которое можно вылечить самому. Поэтому, вместо того чтобы обратиться к доктору, рекомендуют пойти на тусовку, погулять с друзьями и хорошо отдохнуть. По мнению некоторых звёзд, только позитивное мышление в силах помочь выйти из депрессии.

Но артисты заблуждаются. Улучшить состояние можно самостоятельно, если это не более чем грусть. Но если вы чувствуете себя плохо, подавленно, а в голове возникают негативные мысли, то не читайте такие вредные советы. Сразу обращайтесь к специалисту — только он поможет выбраться из депрессии.

4. "Меньше спать, чтобы больше зарабатывать"

Какие советы из Интернета опасны для здоровья? Сном пренебрегать нельзя ни в коем случае. Фото © Freepik / stockking

Мегамотиваторы в соцсетях периодически выкладывают "расписание дня миллиардера". Якобы условный Илон Маск каждый день спит по два часа, просыпается в три утра и сразу начинает работать. Поэтому, чтобы достичь такой же продуктивности, блогеры и вам предлагают спать всего по паре часов в день. Но такие советы для здоровья нужно игнорировать. Если отдыхать ночью меньше семи-восьми часов, то организм начнёт работать хуже. Он не будет успевать восстанавливаться после тяжёлых будней, и вы быстро выгорите.

5. "Мойте мясо в раковине"

В социальных сетях советуют мыть мясо в раковине, но делать это нужно только в закрытой посуде. Фото © Freepik / pvproductions

"Полезные советы для здоровья" дают и некоторые кулинарные блогеры. Например, они показывают, как моют мясо в раковине перед готовкой. Но делать это таким образом вредно, потому что на сыром мясе живут вредные микроорганизмы. Если они попадут на раковину, то в конечном итоге окажутся у вас во рту. В этом случае есть риск отравиться. Мыть мясо нужно, но по-другому. Наберите в миску ледяную или, наоборот, горячую воду, после чего положите в неё продукт на несколько минут. В этом случае микроорганизмы останутся в посуде и не "заразят" окружающие предметы.