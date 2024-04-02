Нумерология и магия чисел: Как номер телефона влияет на вашу судьбу и когда его нужно сменить

Далеко не все номера телефонов удачные. Если у вас в жизни часто наступает чёрная полоса, то её причиной могут быть именно "неправильные" цифры мобильного. Именно они отравляют жизнь и мешают построить её так, как этого хочется. Как проверить с помощью нумерологии номер телефона и понять, что его нужно менять?

Как рассчитать с помощью нумерологии номер телефона

Нумерология чисел позволяет определить, удачный номер телефона у вас или нет. Цифры нужно сложить между собой. Фото © Freepik

Чтобы посчитать нумерологию номера телефона правильно, нужно выписать и сложить цифры мобильного без кода страны и оператора. То есть, если стандартный номер выглядит следующим образом: "+7-981-123-45-67", то первые четыре цифры, выделенные жирным, из формулы нужно убрать.

Для расчёта возьмите только оставшиеся семь чисел и сложите их друг с другом. Получается: 1+2+3+4+5+6+7=28.

Сумму нужно привести к однозначному натуральному числу. То есть, к 2 прибавить 8 — получится 10. Но такое число тоже не подходит, поскольку оно не однозначное. Поэтому дробим 10 ещё раз, складывая каждую цифру по отдельности. То есть, 1+0=1. На основе получившегося числа и предстоит сделать нумерологический онлайн-расчёт.

Расшифровка нумерологии цифр мобильного

Чтобы с помощью нумерологии рассчитать удачливость номера телефона, сравните полученную цифру со следующим списком. Фото © Freepik

Единица — вам суждено стать успешным карьеристом или бизнесменом. В работе вы почти никогда не будете допускать ошибки.

— вам суждено стать успешным карьеристом или бизнесменом. В работе вы почти никогда не будете допускать ошибки. Двойка — вскоре вы найдёте свою любовь и построите крепкие отношения. Если с нынешним партнёром уже давно вместе, то проживёте долго и счастливо. Также у вас будет много друзей.

— вскоре вы найдёте свою любовь и построите крепкие отношения. Если с нынешним партнёром уже давно вместе, то проживёте долго и счастливо. Также у вас будет много друзей. Тройка — вам суждено достичь больших высот в творческой профессии. Попробуйте себя в актёрском искусстве или стендапе. Профессия журналиста тоже может принести вам деньги.

— вам суждено достичь больших высот в творческой профессии. Попробуйте себя в актёрском искусстве или стендапе. Профессия журналиста тоже может принести вам деньги. Четвёрка — вы не сможете достичь больших высот в карьере или бизнесе. Однако ко всем событиям в жизни будете подходить с мудростью, и во всех сферах будет стабильность.

— вы не сможете достичь больших высот в карьере или бизнесе. Однако ко всем событиям в жизни будете подходить с мудростью, и во всех сферах будет стабильность. Пятёрка — вы всегда будете оптимистом. Почти никто и ничто не сможет испортить ваше настроение. Однако и на одном месте усидеть не удастся. Периодически придётся переезжать из одного города в другой.

— вы всегда будете оптимистом. Почти никто и ничто не сможет испортить ваше настроение. Однако и на одном месте усидеть не удастся. Периодически придётся переезжать из одного города в другой. Шестёрка — у вас с партнёром будут крепкие отношения, которые продержатся много лет. С ним у вас будут любовь и доверие, а также тепло и ласка.

— у вас с партнёром будут крепкие отношения, которые продержатся много лет. С ним у вас будут любовь и доверие, а также тепло и ласка. Семёрка — материальных благ человеку с таким номером не видать. Число будет отталкивать высокие зарплаты и хорошие карьерные возможности. Но зато вы всегда будете чувствовать себя комфортно и беззаботно рядом с другими людьми.

— материальных благ человеку с таким номером не видать. Число будет отталкивать высокие зарплаты и хорошие карьерные возможности. Но зато вы всегда будете чувствовать себя комфортно и беззаботно рядом с другими людьми. Восьмёрка — согласно нумерологии чисел, человека ждёт финансовый успех. Он будет зарабатывать очень много денег. К тому же такие цифры привлекут удачу, которая будет сопутствовать в любых начинаниях.

— согласно нумерологии чисел, человека ждёт финансовый успех. Он будет зарабатывать очень много денег. К тому же такие цифры привлекут удачу, которая будет сопутствовать в любых начинаниях. Девятка — во всех делах будет сопутствовать удача. Носитель такого номера телефона будет наделён сильной интуицией и хорошей энергетикой.

Счастливый или неудачный: когда нужно менять номер мобильного?

Нумерология номера укажет, когда его нужно менять. Покупайте новую сим-карту, если выпали три несчастливых числа. Фото © Freepik

Если выпали цифры четыре, пять и семь, то, согласно нумерологическому расчёту, рекомендуется поменять номер телефона. Успех вам сопутствовать с ним не будет.

Однако менять номер мобильного на первый попавшийся тоже не стоит. Перед покупкой проверьте sim-карту по нумерологии цифр. Приобретайте её только в том случае, если цифры будут более удачными, чем нынешние.