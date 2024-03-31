8 фраз, которые нужно говорить каждый день, чтобы быть богатым

Если хотите материального благополучия, нужно визуализировать свой успех. Для этого необходимо каждый день повторять одни и те же фразы-аффирмации на богатство. Жизнь улучшится уже через полгода.

Что такое аффирмации?

Аффирмации — это установки, проговаривая которые регулярно, человек программирует своё подсознание на определённые вещи. Утверждения сформулированы кратко и несут в себе позитивную энергию. Какие фразы сделают вас богатым, если произносить их каждый день?

1. "Деньги приходят ко мне легко"

Аффирмации на успех позволяют привлечь в жизнь деньги. Фото © Freepik

С помощью этой фразы вы программируете мозг на то, что не нужно усердно трудиться ради достижения успеха и финансового благополучия. Материальные средства придут в жизнь легко и просто, если поверите в это. Причём деньги появятся в таком объёме, что останется только лишь придумать, куда их тратить.

2. "Я зарабатываю х рублей в месяц (укажите нужную цифру)"

Благодаря этой аффирмации на деньги и богатство вы программируете себя на получение определённой суммы. Всего после нескольких месяцев её повторения Вселенная подкинет идеи, как выйти на нужный уровень дохода. Например, появится интересное предложение по работе или родится успешный бизнес-план.

3. "Я получаю богатство и подарки из разных источников"

Аффирмации на успех для женщин позволяют получать дорогие подарки. Фото © Freepik

Аффирмация на успех и богатство позволяет донести до человека на ином уровне, что для достижения желаемого совершенно не обязательно много работать. Многие вещи могут достаться бесплатно. Например, их может кто-нибудь подарить.

4. "Я привлекаю к себе удачу"

Эта аффирмация для женщин помогает не только начать больше зарабатывать, но и улучшить другие аспекты жизни. Удача может понадобиться для продвижения по карьерной лестнице, открытия собственного бизнеса или даже создания семьи. Мужчинам аффирмация тоже поможет.

5. "Я везде вижу возможность заработать"

Аффирмации на деньги помогут привлечь в жизнь идеи для заработка. Фото © Freepik

Такая аффирмация на деньги подходит тем, у кого плохо работает предпринимательская жилка. Она помогает активировать своё подсознание и настроить его на поиск способов для привлечения финансов в жизнь. Через пару месяцев регулярного повторения этих слов вас ждёт вал новых идей для бизнеса или работы.

6. "У меня всё великолепно и с каждым днём будет ещё лучше"

С помощью этой аффирмации вы настраиваете свой мозг на постоянный прогресс и рост. Даже если сейчас не удалось достигнуть успеха в том или ином деле, с каждым днём жизнь будет становиться всё лучше и лучше.

7. "Я могу заработать любую сумму денег"

Аффирмации на деньги и богатство помогают пробить финансовый потолок и начать зарабатывать больше. Фото © Freepik

Такая фраза на богатство помогает снять внутренние ограничения на получение материальных средств. Многие люди думают, что зарабатывать гигантские суммы они не смогут и поэтому упираются в финансовый потолок. Их заработок действительно не поднимается выше определённого показателя (например, 100 тысяч рублей). Чтобы "пробить невидимую стену", подсознанию нужна помощь в виде произнесения этой фразы.

8. "Я буду первым миллионером в нашем роду"

Очень действенная аффирмация на богатство в том случае, если ваша семья всегда была не слишком зажиточной. Фраза не только подействует на подсознание в нужном ключе, но и будет поднимать настроение каждый раз, когда вы её произносите. Кого не станет мотивировать мысль, что он окажется первым богачом в семье?