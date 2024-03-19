Переходите на тёмную сторону: 6 вечных проблем добряков с плюшевыми сердцами Добрым человеком в наше время быть очень сложно, поскольку вам то и дело захотят сесть на шею. Life.ru рассказывает, почему те, кто остаётся добряком, каждый раз совершают подвиги. 19 марта, 15:30 Почему опасно быть добрым и какие проблемы преследуют сердобольных? © Freepik

Многие люди выбирают жить бесконфликтно. Они считают, что если ни с кем ссориться и на всё соглашаться, то так можно будет выстроить хорошие отношения. Но в конечном итоге всё происходит наоборот. На добрых людях начинают "ездить". От них требуют помощи, а также беспрекословного послушания. Почему вам нужно как можно скорее стать злее? Но не превращаться в негодяя.

1. Добряки сталкиваются с психологическими проблемами

Добрые дела человека не красят, а приводят к психологическим проблемам. Фото © Freepik

Доброта и неумение сказать нет не помогают избежать проблем, а, наоборот, создают их. Если постоянно игнорировать свои желания и идти на поводу у другого человека, боясь его обидеть, то это быстро скажется на психике. Вы постоянно будете чувствовать тревожность, злиться и стрессовать из-за своей беспомощности. А потом и винить себя за неумение сказать нет. Поэтому гораздо проще быть "плохим" и отказывать, якобы обижая других, но не оскорбляя себя.

2. Вас не будут уважать

Если постоянно угождать другим людям, они поймут, что вами можно манипулировать. За добрый поступок не скажут спасибо, а постоянно будут требовать от вас помощи снова и снова. Причём в больших объёмах, чем раньше. Так будет продолжаться до тех пор, пока вас не превратят в раба. О каком уважении тут может идти речь?

3. Ни один самый добрый человек не достигнет больших высот

Хорошие качества человека помешают ему добиться высот. Фото © Freepik

Успеха в жизни добиваются только те, кто умеет "показывать зубы". Самые лучшие люди, которые во всём со всеми соглашаются и боятся идти на конфликт, остаются позади. Добряки хоть и амбициозны, но на пути к цели действуют очень осторожно, боясь обидеть конкурентов. Они никогда не пойдут по головам ради цели и успеха и будут с обидой смотреть на то, как их обходят другие. Если хотите добиться успеха, то должны стать злее.

4. Рядом с вами всегда будут манипуляторы

Злодеям проще навязать чувство вины именно самым добрым людям. Поэтому если будете слишком хорошими, то манипуляторы почувствуют вашу слабость. В результате всё окружение будет состоять именно из таких людей. А как только избавитесь от одного, придёт другой такой же. Если замечаете, что в вашей жизни стало как-то много кукловодов, то нужно становиться злее. Скорее всего, сейчас вы ведёте себя слишком мягко.

5. Добрые дела человека разрушают его личные границы

Добрые люди не могут отстоять личные границы. Фото © Freepik

Многие абьюзеры выбирают в качестве жертв людей, которые не умеют отказывать. После этого они начинают проверять личные границы человека на прочность. Если всего один раз дать слабину, то о защите себя можно забыть. Их всегда будут нарушать, игнорируя тот факт, что у вас могут быть собственные желания. Например, манипуляторы станут звонить поздней ночью, просить поддержать, бросив работу, или отменить свои дела и примчаться на помощь.

6. Доброта мешает добиваться целей

Самому доброму человеку не достанется ничего после того, как он всё раздаст другим. Фото © Freepik

Добрые люди часто отказываются от своих "мечт" в пользу других. Например, много работают ради достижения собственной цели, копят деньги и строят планы. Но вот им звонят "друзья" и умоляют срочно занять крупную сумму. Добряк даёт им деньги и остаётся без мечты.

Таких примеров может быть много, но суть одна. Те, кто не умеет отстаивать свои права, часто сталкиваются с проблемами и живут свою жизнь ради других людей. До тех пор, пока не отдадут им всё, о чём мечтают. Чтобы такого с вами не произошло, Life.ru писал, как избавиться от паразитов в списке друзей. Узнайте, какие люди делают вас несчастными и удалите их.

Авторы Никита Фартов