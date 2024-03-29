5 "экспертных" советов для женщин, из-за которых отношения только развалятся

Чтобы решить проблему в отношениях, мужчине и женщине иногда достаточно просто поговорить. Но, когда что-то идёт не так, дамы не пытаются разобраться в конфликте, а начинают читать советы от психологов в Интернете. Зачастую они тлетворные, поскольку не направлены на решение проблемы. Вместо этого лишь приводят к тому, что конфликт разгорается.

Например, "диванные психологи" учат не доверять своему партнёру, ущемлять его права и ставить себя на первое место. Естественно, построить крепкую семью, воплощая всё это в жизнь, не получится. Какие вредные советы от "экспертов по отношениям" нельзя применять в повседневной жизни?

1. "Партнёра нужно постоянно контролировать"

Как построить здоровые отношения между мужчиной и женщиной? Не контролируйте партнёра! Фото © Freepik

Каждого человека хотя бы раз предавал любимый. Из-за этого в голове у людей поселился миф о том, что обманывают и изменяют поголовно все. Многие психологи, коучи и звёзды тоже навязывают обществу тезис, что партнёру нельзя доверять. Они учат женщин и мужчин всегда проверять телефон половинки, читать переписки, просматривать книгу контактов, следить на улице. Некоторые специалисты и вовсе советуют установить GPS-трекер на машину мужа.

Но этот совет очень вреден для тех, кто хочет построить крепкие отношения. Стоит запомнить одну деталь: если партнёр захочет обмануть или предать, то сделает это, даже если посадить его в "цифровую тюрьму". Постоянно контролируя половинку, вы впустую перенапрягаетесь, становитесь дёрганным человеком и тревожитесь. Но если решение, предать или нет, принимает партнёр, то какой смысл впустую страдать и тратить нервы?

2. "Заставляйте партнёра ревновать"

Советы для женщин, как вести себя в отношениях: чего делать точно нельзя. Фото © Freepik

Многие психологини уверены, что построить крепкие любовные отношения мужчины и женщины могут, только если будут играть на эмоциях друг друга. Мол, нужно постоянно общаться с представителями другого пола, восхищаться ими, комментировать чужие фотки. По логике "диванных экспертов", если партнёр увидит, что к вам проявляют интерес, то будет носить на руках и пытаться завоевать обратно.

Смысл в таком разгульном поведении действительно есть, ведь оно может разогреть былую страсть в отношениях. Но если это и произойдёт, то ненадолго. Есть и другие риски. Если партнёр не захочет бороться с кем-то ещё за ваше внимание, он может уйти. Вернуть его в таком случае будет непросто.

3. "Покажите, каково это — остаться без вас"

Кармические отношения мужчины и женщины: как жить в мире и согласии без манипуляций. Фото © Freepik

Многие коучи считают, что для сохранения отношений мужчины и женщины в браке нужно постоянно угрожать партнёру разводом или расставанием. Они советуют при малейшей ссоре собирать чемоданы и уходить из дома. Мол, если половинка попереживает, то начнёт любить вас с новой силой. У такой "безупречной тактики" есть огромный минус. В один момент партнёру может надоесть ваше поведение, и он уйдёт.

4. "Ставьте условия"

Плохие советы по отношениям, от которых ваш брак с треском рухнет. Фото © Freepik

Перед тем как построить отношения, "профессиональные психологи" рекомендуют определиться, чего вы хотите от будущего партнёра. Затем советуют начать ставить ему условия и требовать их выполнения. Например, "Не выйдешь замуж — не перееду к тебе", "Не подаришь дорогой телефон — расстанемся". Однако ультиматумы не улучшат отношения, а, наоборот, разрушат их. Ни одному партнёру не понравится, когда его половинка начинает "качать права", причём в столь грубой форме.

5. "Подстраивайтесь"

Психология отношений между мужчиной и женщиной должна работать так, что они равны и никто ни под кого не подстраивается. Фото © Freepik

Некоторые психологи и блогеры советуют приспосабливаться к партнёру. По их мнению, нужно со всем соглашаться, не отстаивать свои интересы и быть мямлей, ведь это позволит "создать атмосферу гармонии в семье". Такой совет не поможет укрепить любовные отношения мужчины и женщины. В идеальной паре все стороны должны быть равны, без перекосов. А если кого-то из партнёров что-то не устраивает, это нужно обсуждать и исправлять положение.