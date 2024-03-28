5 провальных технологических проектов, на которые IT-гиганты впустую слили миллионы

Крупные IT-компании постоянно пытаются внедрять инновации, чтобы покорить сердца новых клиентов. Чего фирмы только не изобретают: и новые модели гаджетов, и видеоформаты, и соцсети, и другие прорывные технологии. Но часто пользователи воспринимают их плохо и не применяют. Какие провальные проекты должны были стать популярными, но на их разработку компании впустую потратили много денег?

1. Раскладушки от Samsung

Новый проект-раскладушка от Samsung провалился из-за высокой цены. Фото © Samsung.com

Один из самых крупных провальных технологических продуктов последнего времени — раскладушки от Samsung. Южнокорейская компания решила повторить успех телефонов, которые были популярны в 2010-х, поэтому выпустила складные модели линейки Z. Изначально задумка была интересной. На рынок поступили гибкие телефоны, которые можно было разложить, из-за чего экран становился в два раза больше.

Но россияне такую разработку не оценили прежде всего из-за очень высокой цены. Продукт на отечественном рынке стоил от 120 тысяч рублей, и из-за этого в 2020 году его продажи в стране оказались очень низкими. К тому же возникали вопросы к надёжности корпуса. Был риск, что после тысячи складываний механизм раскладушки сломается и придётся чинить телефон за огромные деньги. Поэтому проект можно считать провальным по крайней мере в России.

2. HD DVD

В 2002 году компания Toshiba разработала новый формат видеоносителей для DVD-проигрывателей, который назывался HD DVD. Изначально предполагалось, что все режиссёры будут выпускать фильмы на дисках в этом формате. Однако фирме не повезло создать проект в одно время с крупнейшим IT-гигантом в мире — компанией Sony. Она разработала почти такую же технологию Blu-ray, и все видеокомпании в мире начали выпускать диски именно под неё. С Toshiba киноделы сотрудничать отказались, и в 2008 году проект пришлось закрыть. В результате фирма понесла огромные убытки в миллиард долларов.

3. Windows Phone

Какие новые продукты на рынке провалились? Windows Phone из-за странного интерфейса и маленького количества приложений популярности не обрёл. Фото © Freepik

Новый продукт на рынок попытался вывести и другой IT-гигант — компания Microsoft. Фирма создала смартфон, который назывался Windows Phone. Функционал у мобильного был не таким удобным, как у конкурентов. К тому же на смартфон можно было скачать мало приложений, поскольку он работал не на Android, а на своей операционной системе. Из-за этого уже в 2017-м Microsoft перестал поддерживать ПО для этих телефонов.

4. "Россграм"

Разработкой нового продукта, который должен был заменить соцсеть Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), занимался бизнесмен Кирилл Филимонов. Россияне возлагали на проект большие надежды, поскольку действительно хотели выкладывать фотографии именно в отечественную соцсеть.

Однако после создания нового продукта он провалился. Проект планировали запустить в марте 2022 года, но тогда сделать это не удалось. "Россграм" успешно запустили только в феврале 2023-го, однако массового притока пользователей в новую соцсеть не произошло из-за кривого функционала. Вряд ли проект станет популярным и в будущем.

5. Браузер "Амиго"

Новый продукт от Mail.ru не понравился пользователям из-за того, что устанавливался без спроса. Фото © Freepik

Новый продукт на рынок браузеров пыталась выпустить компания Mail.ru. С помощью него пользователи должны были более удобно пользоваться соцсетями и приложениями фирмы. Однако россияне сразу невзлюбили "Амиго". Главная причина — приложение в большинстве случаев устанавливалось само, без спроса. Некоторые пользователи даже жаловались на рекламу и вирусы, которые появлялись на компьютере после инсталляции. Также браузер ненавидели из-за того, что его было почти невозможно удалить. В результате жалоб и низкого спроса отечественный браузер закрыли в 2018 году.