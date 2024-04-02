Подсчитано, сколько времени освобождает бытовая техника ежегодно и какой прибор на первом месте

Современные бытовые приборы — эффективные помощники в домашних делах. Использование умных машин позволяет экономить до трёх часов ежедневно — это более 1000 часов в год, то есть полтора месяца непрерывного отдыха, показало исследование, результаты которого есть в распоряжении Life.ru.

Лидером топ-5 стала посудомойка — она освобождает около часа ежедневно, или до 360 часов в год. Как выяснили аналитики Starwind, на втором месте по эффективности оказался блендер, который позволяет сэкономить около 20 минут в сутки на приготовлении коктейлей, смузи, соусов и супов — в сумме это до 120 часов в год.

Стиральная машина заняла третью строчку — каждый раз она берёт на себя примерно два часа грязной работы, что составляет до 104 часов в год. Далее идут фены и щипцы для волос — они сокращают время сушки и укладки минимум на 15–30 минут в день, и это равно 90–180 часам в год. Занявшая пятое место микроволновка за пару минут разогреет еду вместо получаса на плите — это добавляет 90 часов свободного времени ежегодно.

В другом опросе аналитики выяснили, что жители крупных российских городов считают лучшим помощником по дому робот-пылесос. Следом за ним по эффективности респонденты выделяют стиральную машину и микроволновку. Также в список вошли блендер, фен, планетарный миксер, посудомойка и мясорубка.

А вот с некоторыми домашними делами россияне предпочитают справляться самостоятельно. Около 30% опрошенных к ним отнесли мытьё окон. В топ задач, которые люди не доверяют технике, россияне также включили приготовление сложных блюд (25%), мытьё посуды (18%), уход за внешностью (17%), а также чистку ковров и мягкой мебели (9%). При этом только 6% ничего не делегируют умным машинам.