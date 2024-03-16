10 чистюль позвали навести порядок у нерях: Преображения, от которых хочется вслух кричать "вау"
Как думаете, что произойдёт, если дать перфекционистам полную свободу действий в уборке дома? Результат просто великолепный! Эти ребята так всё организуют, что на это будет просто приятно посмотреть. Собрали 10 как раз таких примеров.
"Уголок пряжи в мастерской — моё место силы и счастья", — eehttofu.
Фото © Reddit / eehttofu
"Моя жена хотела кладовую на заказ, поэтому я смастерил ей такую", — cardguy1000.
Фото © Reddit / cardguy1000
"Организовал всю нашу электронику и кабели", — plant-ling.
Фото © Reddit / plant-ling
"Моя местная комиссионка организовала эти полки по цвету", — throwingplaydoh.
Фото © Reddit / throwingplaydoh
"Полотенца, мои полотенца..." — Anonymous120512.
Фото © Reddit / Anonymous120512
"Продуктовый магазин в Швеции поддерживает порядок", — Stindo.
Фото © Reddit / Stindo
"Мне попались довольно организованные хлопья", — Skystrike12.
Фото © Reddit / Skystrike12
"Кладовая моей мечты..." — intuition1st.
Фото © Reddit / intuition1st
"Очень хорошо организованная коллекция инструментов", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / пользователь Reddit
"Переехал в новый дом, и моя жена идеально организовала ящик для контейнеров", — zabuu.
Фото © Reddit / zabuu
Reddit / Anonymous120512, zabuu