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16 марта, 06:00

10 чистюль позвали навести порядок у нерях: Преображения, от которых хочется вслух кричать "вау"

Как думаете, что произойдёт, если дать перфекционистам полную свободу действий в уборке дома? Результат просто великолепный! Эти ребята так всё организуют, что на это будет просто приятно посмотреть. Собрали 10 как раз таких примеров.

"Уголок пряжи в мастерской — моё место силы и счастья", — eehttofu.

Фото © Reddit / eehttofu

Фото © Reddit / eehttofu

"Моя жена хотела кладовую на заказ, поэтому я смастерил ей такую", — cardguy1000.

Фото © Reddit / cardguy1000

Фото © Reddit / cardguy1000

"Организовал всю нашу электронику и кабели", — plant-ling.

Фото © Reddit / plant-ling

Фото © Reddit / plant-ling

"Моя местная комиссионка организовала эти полки по цвету", — throwingplaydoh.

Фото © Reddit / throwingplaydoh

Фото © Reddit / throwingplaydoh

"Полотенца, мои полотенца..." Anonymous120512.

Фото © Reddit / Anonymous120512

Фото © Reddit / Anonymous120512

"Продуктовый магазин в Швеции поддерживает порядок", — Stindo.

Фото © Reddit / Stindo

Фото © Reddit / Stindo

"Мне попались довольно организованные хлопья", — Skystrike12.

Фото © Reddit / Skystrike12

Фото © Reddit / Skystrike12

"Кладовая моей мечты..." intuition1st.

Фото © Reddit / intuition1st

Фото © Reddit / intuition1st

"Очень хорошо организованная коллекция инструментов", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / пользователь Reddit

Фото © Reddit / пользователь Reddit

"Переехал в новый дом, и моя жена идеально организовала ящик для контейнеров", — zabuu.

Фото © Reddit / zabuu

Фото © Reddit / zabuu

7 признаков, по которым можно распознать по-настоящему счастливую женщину
7 признаков, по которым можно распознать по-настоящему счастливую женщину
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Reddit / Anonymous120512, zabuu

Сергей Трофимов
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