День ОБЭП МВД РФ, Золовкины посиделки, Евтропиев день: Праздники и приметы 16 марта Государственных праздников 16 марта в России нет. Поздравляем сотрудников подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ, вручаем подарок сестре супруга на 6-й день Масленицы и призываем помощь солнца в Евтропиев день. 15 марта, 21:00 16 марта нужно обязательно навестить сестру мужа, ведь в Масленичном календаре — Золовкины посиделки. Обложка © АГН "Москва" / Софья Сандурская

День подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) органов внутренних дел РФ

Дата в 2024 году: 16 марта, суббота.

Профессиональный праздник.

Ведомственный праздник.

Днём создания подразделений экономической безопасности в составе МВД России считается 16 марта 1937 года. Тогда в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР был сформирован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, сокращённо ОБХСС.

До ОБЭП был ОБХСС. Фото © Шогин Александр / Фотохроника ТАСС

В новой России в феврале 1992 года в составе МВД было создано Главное управление по экономическим преступлениям. В 2011 году в связи с проводимой реформой МВД было переименовано в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Сегодня это самостоятельное структурное подразделение. 16 марта — профессиональный праздник тех, кто борется с экономическими преступлениями.

6-й день Масленицы — Золовкины посиделки

Дата в 2024 году: 16 марта, суббота.

Значение: 5-й день Масленой недели.

Традиции: подарки золовке.

16 марта, в шестой день Масленицы, принято навещать родню мужа. Фото © Shutterstock / FOTODOM

С 11 по 17 марта 2024 года отмечается Масленая неделя, предшествующая Великому посту. Каждый день Масленицы имеет своё название и традиции. Суббота в народе называется "Золовкины посиделки". В этот праздник замужние женщины приглашали в гости сестёр супругов. Часто с ними приходили и другие родственники мужа. Если девушка ещё не была замужем, то приглашала своих подруг на "посиделки" за праздничным столом. Главным угощением, конечно, были блины, но ими не ограничивались и наедались вволю.

Однако семья мужа и его сестры являлись не только для того, чтобы отведать угощений. Приходили оценить невестку и её способность вести домашнее хозяйство. Поэтому накануне хозяйке необходимо было не только приготовить праздничное угощение, но и хорошенько прибрать в доме, да и самой принарядиться. Ведь не угодишь гостям — могут прилюдно высмеять уже на следующий день!

Евтропиев день

Дата в 2024 году: 16 марта, суббота.

Другие названия: День Евтропия; Евтропий; Евтропий-крестовик; Медвежье пробуждение; Крестополец.

Церковное название: Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

Значение: почтение памяти святого Евтропия Амасийского.

Народный праздник Евтропиев день отмечается 16 марта (по старому стилю — 3 марта). А вот православные верующие в эту дату в церковном календаре чтут память мученика Евтропия Амасийского.

Святой Евтропий жил в III–IV веках. Во времена гонений на христиан вместе с братом подвергся мучительным пыткам за свою веру. Дважды по молитве Евтропия Господь останавливал мучителей. Но правителя Асклипиодота, распоряжавшегося истязаниями, не остановило даже то, что горящая смола, которой обливали братьев, не причинила им вреда, а ошпарила самих палачей. Асклипиодот только пуще разъярился и приказал распять мучеников. В последнюю ночь перед казнью Господь явился Евтропию и укреплял их с братом до рассвета. Страстотерпцев распяли на восходе 3 марта 308 года.

Специальный обряд на 16 марта помогал приблизить весну. Фото © Iza Gawrych / Unsplash

По народной традиции в Евтропиев день совершали специальный обряд, призывающий к помощи солнца. Для этого владельцы земельных участков пересекали их крест-накрест. Верили, что небесное светило увидит знак и поможет быстрее растопить снег. Но только тому, кто весь год относился к солнцу уважительно. Ещё этот обряд защищал посевы от болезней, вредителей и сглаза. Остерегались в этот день ходить в лес, чтобы не встретить только что проснувшегося медведя.

Приметы на 16 марта:

Песню "Скворцы прилетели" из кинофильма "Крылатая защита" поёт Большой детский хор Гостелерадио ЦТ и ВР. Видео © YouTube / Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД

Если солнце в туман прячется — быть дождю.

На закате солнце в облако садится — назавтра будет плохая погода.

Синицы щебечут весело — к теплу, а если грустно — к похолоданию.

Скворцы прилетели — урожай зерна будет хорошим.

После заката нельзя ни давать, ни брать в долг хлеб или деньги — долг не вернётся.

Если солнце уже село, то мусор выбрасывать из дома не следует. Так можно и достаток с благополучием из избы вынести.

Именины 16 марта отмечают:

Михаил

Марфа

Марта.

Авторы Андрей Соколов