За что режиссера "Девчат" и любимца женщин Юрия Чулюкина могли сбросить в колодец в Африке Судьба режиссёра культового советского фильма "Девчата" Юрия Чулюкина была полна загадок. А с его смертью появилась ещё одна — мог ли его кто-то убить? И почему обстоятельства его гибели до сих пор не раскрыты? 15 марта, 21:45 Режиссер Юрий Чулюкин, таинственно погибший в Африке. Обложка © "Деловые люди". Режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk.ru

Жизнь любого человека полна взлётов и падений, а человека творческого — и подавно. Опасностей, которые их подстерегают, много. Тут и звёздная болезнь, алкоголь, кризисы личной жизни, муки творчества. И всегда остаётся актуальным вопрос: а сможешь ли ты снять фильм лучше предыдущего?

Тайна рождения

По официальным данным, отцом будущего режиссёра, появившегося на свет в далёком 1929 году, был Степан Чулюкин, муж его матери. Но на самом деле отцом Юры был совершенно другой человек — преподаватель ГИТИСа артист Михаил Астангов. "Одно лицо!" — восклицали позже жёны знаменитого режиссёра. Сам Юрий об этом догадывался и однажды, уже будучи взрослым, встретил Астангова в магазине "Армения" на Тверском бульваре. И долго со стороны смотрел на него. Подойти тогда было немыслимым, да и догадки к делу не пришьёшь: в семье Чулюкиных тема отцовства была табуирована.

Но тайна появления на свет мучила Юрия с детства. Внешним проявлением этого стал подростковый бунт против родителей. Юноша связался с нехорошей компанией, у которой были свои "дела". Одно из них вышло громким, с убийством, и Юрия отправили в СИЗО. Насчёт того, что случилось дальше, версии разнятся. По одной — юношу признали невиновным и отпустили из следственного изолятора. По другой — он был обвинён в соучастии, отбыл небольшой срок и освободился. С той поры у Чулюкина начались проблемы с почками, которые ему отбили в камере.

Столкновение с пенитенциарной системой не прошло даром. "Никогда больше!" — сказал Юрий Чулюкин сам себе и слово своё сдержал. Он устроился помощником художника в Центральный детский театр города Москвы и несколько лет там проработал. По вечерам на заводе киноаппаратуры вёл кружок художественной самодеятельности. А когда понял, что его постановки идут на ура, поступил во ВГИК на факультет режиссуры, в мастерскую Григория Александрова и Михаила Чиаурели. После окончания вуза Чулюкин набирался опыта на телевидении, где снял 13 документальных очерков. Но его манило игровое кино.

Взлёт режиссёра

В 1958 году режиссёр устроился на "Мосфильм", где ему поручили снять комедию "Неподдающиеся" про перевоспитание заводских оболтусов Толи Грачкина и Вити Громобоева, из-за которых падают показатели соцсоревнования. Друзей играли прекрасные актёры Юрий Белов и Алексей Кожевников, а девушку Надю Берестову, взявшуюся их перевоспитывать, играла Надежда Румянцева.

Фото со съёмок © "Неподдающиеся". Режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Татьяна Сытина / Kinopoisk.ru

Дебют оказался успешным, и в 1960 году на кинофестивале в Минске картине присудили первую премию. Надежда Румянцева получила вторую премию за лучшую женскую роль, а Юрий Белов — за лучшую мужскую роль. Это был успех! Зрители сразу же разобрали фильм на цитаты. "Витя, сделай тёте ручкой!"; "Здесь же нельзя курить! — А я не затягиваюсь!"; "Сделаешь человеку одолжение — он тебе сразу же на голову садится", — это всё оттуда, из фильма.

На фоне успеха Чулюкину предложили снять ещё один фильм со схожей тематикой — "Девчата" по сценарию Бориса Бедного. Это была более сложная картина со множеством характерных ролей, с выездными съёмками, однако режиссёр блестяще справился с задачей, и советский кинематограф обогатился ещё одним шедевром.

Фильм стал лидером по прокату в СССР и получил международное признание. В 1962 году Румянцева получила приз за лучшую женскую роль на IV Международном аргентинском кинофестивале. В Шотландии на Эдинбургском фестивале фильму дали почётный диплом, а в Каннах присудили почётный диплом фильмов для молодёжи.

Самый известный и любимый фильм Юрия Чулюкина. Фото © "Девчата (1962)". Режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk.ru

А вот в СССР его не оценили. Партийная номенклатура решила, что картина слишком бытовая, а тема — мелкая для советского кино. Фильму присвоили в прокате третью категорию и показывали в небольших кинотеатрах в рабочее время. Но даже это не смогло его загубить!

Личная жизнь режиссёра Чулюкина

В 1959 году Юрий наскоком женился на 18-летней студентке ВГИКа Наталье Кустинской, красота которой в те годы буквально потрясала мужчин. "Завтра в загс!" — так сказал Юрий юной красавице. И она не устояла: Юрий и сам был красавцем. Мужественный, подтянутый, с резко очерченным крупным подбородком — от него так и веяло силой. Его внешность можно оценить по роли клерка Пибоди в комедии Леонида Гайдая "Деловые люди", снятой по рассказу O'Генри и известной по фразе "Боливару не снести двоих!". Они прожили вместе восемь прекрасных и мучительных лет. Прекрасных — потому что это была любовь, страсть, и мучительных — потому что два творческих человека редко уживаются под одной крышей.

Актриса Наталья Кустинская и режиссёр Юрий Чулюкин. Фото © YouTube / Телеканал "Культура". "Острова. Юрий Чулюкин"

Так случилось и на этот раз. Чулюкину нужна была жена, а не актриса, он не хотел стать "мужем Кустинской", опасался этого. А Кустинская требовала, чтобы он снимал её в своих фильмах. Ссор избегать удавалось не всегда. Чулюкин ревновал жену, боялся, что она станет знаменитой и уйдёт от него. Упрекал за яркие наряды. А когда увидел, что жена на съёмках фильма "Три плюс два" щеголяет на съёмочной площадке в откровенном купальнике, пришёл в ярость.

Вскоре пара пережила трагедию: Наталья потеряла ребёнка, которого носила под сердцем. Какой-то завистник нашептал супруге Олега Стриженова Марианне, что она — любовница Олега, и Марианна устроила Наталье сцену ревности. Дело даже дошло до товарищеского суда. Кустинской стало плохо, произошёл выкидыш. Больше детей у пары не было, хотя и он, и она очень этого хотели.

Со временем семейная жизнь омрачилась ещё больше: по словам Кустинской, Юрий Чулюкин пристрастился к выпивке, его даже приходилось лечить. Жить с ним становилось всё труднее. Однажды он лёг спать пьяным. Ночью Наталья проснулась от того, что муж стоял над ней с ножом, гладил по спине и бормотал: "Вот бы пощекотать тебя финкой!" Она стала бояться, что давнее дело об убийстве возникло не на пустом месте. Но к расставанию её подтолкнула измена мужа. "Добрые" подружки нашептали, где именно проводит время её супруг. Кустинская не выдержала и поехала выяснять отношения. Любовница мужа отпираться не стала, и актриса ушла от Чулюкина, черканув ему всего несколько слов в прощальном письме.

За всё время их брака кроме "Девчат" и "Неподдающихся" Чулюкин снял единственную более-менее популярную картину — комедию 1966 года "Королевская регата", в которой Кустинская играла главную роль стюардессы Алёны.

Постер к фильму © "Королевская регата". Режиссёр Юрий Чулюкин, сценаристы

Борис Васильев, Кирилл Рапопорт, Семён Листов / Kinopoisk.ru

Загадка неуспеха

После развода каких-то особо популярных картин у режиссёра не было. Так бывает. Звёзды сложились как-то по-особенному, обеспечив его первые успехи. А потом наступило другое время, время трудовых будней. Личная жизнь режиссёра вскоре наладилась. Второй женой Юрия Чулюкина стала актриса Людмила Смирнова. Она была очень миловидной женщиной, но не такой яркой, как Кустинская. Очевидно, что Чулюкин был в ней более уверен и спокойно снял её в трёх своих картинах.

После "Королевской регаты" он снял ещё 30 фильмов, часть из них — документальные. Некоторые фильмы были отмечены наградами кинофестивалей и правительственными премиями. Например, в 1976 году его картина "Родины солдат" получила серебряную медаль имени Довженко, в 1979 году Чулюкин получил премию Ленинского комсомола "за фильмы для молодёжи на патриотическую тему". В этом же году его фильм "Поговорим, брат" взял приз на кинофестивале в Ашхабаде, а в 1984 году лента "Не хочу быть взрослым" удостоилась государственной премии имени Крупской. Эту премию в СССР присуждали за значимые произведения для детей. Да, головокружительного успеха больше не было, зато была очень нужная работа по созданию фильмов для советской молодёжи.

Роковой Мозамбик и загадка смерти

Именно приключенческий фильм "Поговорим, брат" сыграл в судьбе режиссёра Чулюкина роковую роль. Сюжет фильма представлял собой боевик; действие происходило во время Гражданской войны на Дальнем Востоке. Партизанский отряд должен был захватить вагоны с оружием и взять штурмом Жуковку, но накануне операции становилось ясно, что в отряде есть шпион и все планы известны белогвардейцам. Наряду с приключенческой линией разворачивалась и драма главных героев: два брата были влюблены в девушку, но она отдавала предпочтение старшему. Кстати, фильм был сдобрен прекрасными балладами в исполнении Александра Градского.

В СССР картину посмотрело больше 30 миллионов зрителей. Немудрено, что спустя несколько лет именно эту картину Юрий Чулюкин повёз на неделю советского кино в столицу Мозамбика Мапуту. Кто бы мог подумать, что оттуда он уже не вернётся...

Официальная версия гласила, что режиссёр покончил жизнь самоубийством, бросившись в шахту лифта в отеле "Раума". Его тело нашли 7 марта 1987 года в четыре часа утра. Согласитесь, довольно замысловатый способ покончить с собой: уехать в далёкую страну показывать там фильм и броситься в шахту лифта!

Лишь много лет спустя актриса Инна Макарова рассказала правду о том, что на самом деле случилось в Мапуту. Оказывается, вечером перед своей гибелью режиссёр на входе в отель сцепился с местными чернокожими. Он заступился за женщину — актрису Ирину Шевчук, которую российский зритель знает по роли Риты Осяниной в фильме "А зори здесь тихие". Аборигены грязно приставали к советской актрисе и не давали ей войти в отель. Чулюкин отбил Ирину у негодяев и проводил её до номера. Скорее всего, местные не простили ему благородства, вечером встретили его на этаже и столкнули в шахту лифта.

Актриса Инна Макарова. Фото © ТАСС / Е Кассин, В. Мастюков

Со стороны СССР дело просто замяли. Находиться на территории отеля могли лишь представители "правильной" стороны, тех, кого поддерживало советское правительство. Дело в том, что актёров охраняли: в стране шла гражданская война, власти опасались беспорядков. Хороши "союзники", ничего не скажешь. Поэтому партийная номенклатура сделала вид, что ничего страшного не случилось, а режиссёр "Девчат" убился сам. Но даже не это самое страшное. Самое страшное то, что по поводу кончины режиссёра в советской прессе так и не появилось ни одной строчки. Как будто его и не было.

Авторы Майя Новик