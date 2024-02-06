Неряхи против чистюль: Россияне сделали шокирующие признания об уборке

Исследование показало, что 6% россиян убирают квартиру только перед приходом гостей. К такому выводу по итогам опроса пришли в интерьерной компании Mr.Doors, его результаты есть в распоряжении Life.ru.

Респондентов спросили, как часто они делают уборку дома. Половина опрошенных (50%) ответила, что убираются раз в неделю, 35% сообщили, что ежедневно, но по чуть-чуть. 7% сказали, что убирают жильё раз в месяц, а 6% признались, что наводят порядок только перед праздниками или визитом гостей.

Часть респондентов оставила в комментариях к опросу свои варианты ответов. К примеру, одна из участниц исследования поделилась, что убирает дом каждые выходные и очень мечтает обзавестись помощницей по дому и поваром. А другая написала, что проводит генеральную уборку раз в неделю, но из-за домашних питомцев поддерживать порядок приходится ежедневно.