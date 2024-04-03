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6 омерзительных персонажей советских фильмов: Кого ненавидели в СССР?

В фильмах Советского Союза было много ярких персонажей. Одни покоряли сердца граждан СССР хорошими поступками и обаянием. Другие — были отталкивающими и противными, но всё равно запоминающимися. Life.ru рассказывает про самых ненавистных героев из советских картин.

3 апреля, 14:30
Кого из кино СССР зрители ненавидели больше всего и почему? Обложка © "Вариант "Омега" (1975), режиссёр Антонис Воязос, сценаристы Юрий Костров, Николай Леонов, "Белый Бим, Чёрное ухо" (1976), режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Гавриил Троепольский / Kinopoisk

Кого из кино СССР зрители ненавидели больше всего и почему? Обложка © "Вариант "Омега" (1975), режиссёр Антонис Воязос, сценаристы Юрий Костров, Николай Леонов, "Белый Бим, Чёрное ухо" (1976), режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Гавриил Троепольский / Kinopoisk

В лучших советских фильмах были персонажи, которые своими мерзкими поступками запомнились зрителям на годы. Одних — граждане СССР ненавидели за омерзительную внешность, других — за гнилой характер, а третьих — за предательство начальства. Какие персонажи из советского кинематографа были мерзкими, но яркими?

1. Франц Маггиль из фильма "Вариант Омега" (1975)

Многие герои советских фильмов, сыгравших нацистов, раздражали советских граждан. Фото © "Вариант "Омега" (1975), режиссёр Антонис Воязос, сценаристы Юрий Костров, Николай Леонов / Kinopoisk

Многие герои советских фильмов, сыгравших нацистов, раздражали советских граждан. Фото © "Вариант "Омега" (1975), режиссёр Антонис Воязос, сценаристы Юрий Костров, Николай Леонов / Kinopoisk

В советском мини-сериале, состоящем из пяти серий, нациста-мясника Маггиля сыграл актёр Александр Калягин. Он настолько хорошо вжился в роль, что персонажа ненавидели все (причём не только за фашизм). Маггиль по сюжету был завистливым человеком, готовым отдать всё ради славы и богатства. Герой придерживался нацистской идеологии и служил фашистской Германии не потому, что любил этот политический режим, а лишь из-за того, что на тот момент ему было так выгодно. К тому же мяснику очень нравилось пытать людей и издеваться над ними. Понятное дело, что такой персонаж ничего, кроме злобы и отторжения, в зрителе вызывать не мог.

2. Михаил Ромашов из фильма "Два капитана" (1976)

Персонаж советского фильма "Два капитана" из-за своей мерзости звался Ромашкой-подлецом. Фото © "Два капитана" (1976), режиссёр Евгений Карелов, сценаристы Евгений Карелов, Вениамин Каверин, Владимир Савин / Kinopoisk

Персонаж советского фильма "Два капитана" из-за своей мерзости звался Ромашкой-подлецом. Фото © "Два капитана" (1976), режиссёр Евгений Карелов, сценаристы Евгений Карелов, Вениамин Каверин, Владимир Савин / Kinopoisk

Героя из этого фильма в СССР ненавидели все советские граждане. Он был одним из самых известных плохих персонажей тех времён. Сыграл Ромашова известный советский актёр Юрий Богатырёв. Его персонаж в фильме даже получил за свою мерзость кличку — Ромашка-подлец.

Граждане СССР также ненавидели Михаил Ромашов из фильма "Два капитана" из-за оппортунизма. Этот человек был готов пойти по головам ради того, чтобы завоевать сердце любимой. Герой в картине совершил много ужасных поступков. Он шантажировал отца девушки и даже предал своего раненого друга.

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3. Аполлон Сатанеев из киносказки "Чародеи" (1982)

В некоторых фильмах про СССР были даже такие персонажи, которые пользовались очарованными девушками. Фото © "Чародеи" (1982), режиссёр Константин Бромберг, сценаристы Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий / Kinopoisk

В некоторых фильмах про СССР были даже такие персонажи, которые пользовались очарованными девушками. Фото © "Чародеи" (1982), режиссёр Константин Бромберг, сценаристы Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий / Kinopoisk

В этом лучшем советском фильме есть очень нелюбимый зрителями персонаж, которого зовут Аполлон Сатанеев. Он совершил две пакости, за которые его возненавидели почти все зрители в СССР. По сюжету "Чародеев", антагонист во время проверки со стороны надзорных органов подставил свою начальницу. А ещё взял в жёны зачарованную девушку по имени Алёна, хотя "в трезвом уме" она его не любила.

4. Катя из фильма "Афоня" (1975)

В одном из лучших фильмов СССР была девушка, которая навязывалась к сомнительному парню. Фото © "Афоня" (1975), режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

В одном из лучших фильмов СССР была девушка, которая навязывалась к сомнительному парню. Фото © "Афоня" (1975), режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

Героиня советского фильма "Афоня" завоевала ненависть со стороны советских граждан тем, что вела себя недостойно. Она вешалась на шею к далеко не самому достойному мужчине — Афоне. Который унижал и игнорировал Катю, а та всё равно прибегала к нему. Причём сам Афоня был прототипом личности, активно порицаемой в СССР. Он постоянно лежал на диване и ничего не делал, но девушку всё равно к нему тянуло. Многие советские женщины не понимали, зачем Катя так активно завоёвывала Афоню.

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5. Таня Огнева из фильма "Разные судьбы" (1956)

Советские героини фильмов иногда были настолько одиозными, что меняли мужчин как перчатки. Фото © "Разные судьбы" (1956), режиссёр Леонид Луков, сценаристы Леонид Луков, Яков Смоляк / Kinopoisk

Советские героини фильмов иногда были настолько одиозными, что меняли мужчин как перчатки. Фото © "Разные судьбы" (1956), режиссёр Леонид Луков, сценаристы Леонид Луков, Яков Смоляк / Kinopoisk

В фильме "Разные судьбы" рассказывается одиозная история девушки. Таня Огнева поражает зрителей своей красотой, но отворачивает ужасными поступками. Героиня хочет добиться высокого положения в обществе и ради этого меняет мужчин как перчатки, разбивая им сердца. Из-за этого Огнева вызывала ненависть у мужчин в СССР, поскольку плохо относилась к парням. После встречи с ней мужчины, по сюжету фильма "Разные судьбы", чувствовали себя использованными, а многие даже впадали в депрессию. Это и не нравилось советским гражданам, поэтому Таню Огневу сразу записали в нелюбимые героини из кино СССР.

6. Соседка из фильма "Белый Бим Чёрное ухо" (1976)

Героиню фильма СССР ненавидела вся страна, поскольку не могла простить ей гибели пса Бима. Фото © "Белый Бим Чёрное ухо" (1976), режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Гавриил Троепольский / Kinopoisk

Героиню фильма СССР ненавидела вся страна, поскольку не могла простить ей гибели пса Бима. Фото © "Белый Бим Чёрное ухо" (1976), режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Гавриил Троепольский / Kinopoisk

Героиня одного из лучших фильмов СССР вызывала дикую злость у граждан Советского Союза, ведь в гибели пса Бима по сюжету была виновата именно она. Многих зрителей раздражал этот персонаж настолько, что и исполнительницу роли соседки из кино "Белый Бим Чёрное ухо" Валентину Владимирову тоже невзлюбили.

Авторы
Никита Фартов
Никита Фартов
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