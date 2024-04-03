6 омерзительных персонажей советских фильмов: Кого ненавидели в СССР? В фильмах Советского Союза было много ярких персонажей. Одни покоряли сердца граждан СССР хорошими поступками и обаянием. Другие — были отталкивающими и противными, но всё равно запоминающимися. Life.ru рассказывает про самых ненавистных героев из советских картин. 3 апреля, 14:30 Кого из кино СССР зрители ненавидели больше всего и почему? Обложка © "Вариант "Омега" (1975), режиссёр Антонис Воязос, сценаристы Юрий Костров, Николай Леонов, "Белый Бим, Чёрное ухо" (1976), режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Гавриил Троепольский / Kinopoisk

В лучших советских фильмах были персонажи, которые своими мерзкими поступками запомнились зрителям на годы. Одних — граждане СССР ненавидели за омерзительную внешность, других — за гнилой характер, а третьих — за предательство начальства. Какие персонажи из советского кинематографа были мерзкими, но яркими?

1. Франц Маггиль из фильма "Вариант Омега" (1975)

Многие герои советских фильмов, сыгравших нацистов, раздражали советских граждан. Фото © "Вариант "Омега" (1975), режиссёр Антонис Воязос, сценаристы Юрий Костров, Николай Леонов / Kinopoisk

В советском мини-сериале, состоящем из пяти серий, нациста-мясника Маггиля сыграл актёр Александр Калягин. Он настолько хорошо вжился в роль, что персонажа ненавидели все (причём не только за фашизм). Маггиль по сюжету был завистливым человеком, готовым отдать всё ради славы и богатства. Герой придерживался нацистской идеологии и служил фашистской Германии не потому, что любил этот политический режим, а лишь из-за того, что на тот момент ему было так выгодно. К тому же мяснику очень нравилось пытать людей и издеваться над ними. Понятное дело, что такой персонаж ничего, кроме злобы и отторжения, в зрителе вызывать не мог.

2. Михаил Ромашов из фильма "Два капитана" (1976)

Персонаж советского фильма "Два капитана" из-за своей мерзости звался Ромашкой-подлецом. Фото © "Два капитана" (1976), режиссёр Евгений Карелов, сценаристы Евгений Карелов, Вениамин Каверин, Владимир Савин / Kinopoisk

Героя из этого фильма в СССР ненавидели все советские граждане. Он был одним из самых известных плохих персонажей тех времён. Сыграл Ромашова известный советский актёр Юрий Богатырёв. Его персонаж в фильме даже получил за свою мерзость кличку — Ромашка-подлец.

Граждане СССР также ненавидели Михаил Ромашов из фильма "Два капитана" из-за оппортунизма. Этот человек был готов пойти по головам ради того, чтобы завоевать сердце любимой. Герой в картине совершил много ужасных поступков. Он шантажировал отца девушки и даже предал своего раненого друга.

3. Аполлон Сатанеев из киносказки "Чародеи" (1982)

В некоторых фильмах про СССР были даже такие персонажи, которые пользовались очарованными девушками. Фото © "Чародеи" (1982), режиссёр Константин Бромберг, сценаристы Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий / Kinopoisk

В этом лучшем советском фильме есть очень нелюбимый зрителями персонаж, которого зовут Аполлон Сатанеев. Он совершил две пакости, за которые его возненавидели почти все зрители в СССР. По сюжету "Чародеев", антагонист во время проверки со стороны надзорных органов подставил свою начальницу. А ещё взял в жёны зачарованную девушку по имени Алёна, хотя "в трезвом уме" она его не любила.

4. Катя из фильма "Афоня" (1975)

В одном из лучших фильмов СССР была девушка, которая навязывалась к сомнительному парню. Фото © "Афоня" (1975), режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

Героиня советского фильма "Афоня" завоевала ненависть со стороны советских граждан тем, что вела себя недостойно. Она вешалась на шею к далеко не самому достойному мужчине — Афоне. Который унижал и игнорировал Катю, а та всё равно прибегала к нему. Причём сам Афоня был прототипом личности, активно порицаемой в СССР. Он постоянно лежал на диване и ничего не делал, но девушку всё равно к нему тянуло. Многие советские женщины не понимали, зачем Катя так активно завоёвывала Афоню.

5. Таня Огнева из фильма "Разные судьбы" (1956)

Советские героини фильмов иногда были настолько одиозными, что меняли мужчин как перчатки. Фото © "Разные судьбы" (1956), режиссёр Леонид Луков, сценаристы Леонид Луков, Яков Смоляк / Kinopoisk

В фильме "Разные судьбы" рассказывается одиозная история девушки. Таня Огнева поражает зрителей своей красотой, но отворачивает ужасными поступками. Героиня хочет добиться высокого положения в обществе и ради этого меняет мужчин как перчатки, разбивая им сердца. Из-за этого Огнева вызывала ненависть у мужчин в СССР, поскольку плохо относилась к парням. После встречи с ней мужчины, по сюжету фильма "Разные судьбы", чувствовали себя использованными, а многие даже впадали в депрессию. Это и не нравилось советским гражданам, поэтому Таню Огневу сразу записали в нелюбимые героини из кино СССР.

6. Соседка из фильма "Белый Бим Чёрное ухо" (1976)

Героиню фильма СССР ненавидела вся страна, поскольку не могла простить ей гибели пса Бима. Фото © "Белый Бим Чёрное ухо" (1976), режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Гавриил Троепольский / Kinopoisk

Героиня одного из лучших фильмов СССР вызывала дикую злость у граждан Советского Союза, ведь в гибели пса Бима по сюжету была виновата именно она. Многих зрителей раздражал этот персонаж настолько, что и исполнительницу роли соседки из кино "Белый Бим Чёрное ухо" Валентину Владимирову тоже невзлюбили.

Авторы Никита Фартов