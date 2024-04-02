5 кинолегенд СССР, кто прославился больше дебоширством, нежели талантом

Не все советские звёзды могут похвастаться кристально чистой биографией. Многие актёры СССР хоть и старались держать себя в рамках приличия, всё равно имели проблемы с алкоголем и устраивали дебоши. Самые громкие их выходки обсуждали во всём Советском Союзе. Какие актёры СССР запомнились больше дебошами, нежели талантом?

1. Актёр Александр Кайдановский (1946–1995)

Актёр Александр Кайдановский избил народного дружинника. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Эта советская звезда в СССР была настоящим секс-символом. Кайдановский обрёл сумасшедшую популярность благодаря роли в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих". После актёр сыграл ещё в других легендарных картинах: "Дети Ванюшина" и "Бриллианты для диктатуры пролетариата". На фоне известности артист периодически встревал в драки и дебоши.

Самый крупный скандал произошёл в начале 1970-х. Тогда Кайдановский отдыхал в одном из популярных заведений Москвы, употребляя с друзьями горячительные напитки. В какой-то момент Александр вышел на улицу, и к нему подошёл член народной дружины, чтобы проверить документы. Актёр накинулся на сотрудника и "надавал ему по шее".

Во время суда артиста СССР хотели посадить, но за него поручились многие коллеги. В результате Александр Кайдановский отделался условным сроком и изгнанием из Театра Вахтангова. Несмотря на это, после скандала актёр продолжил сниматься в кино.

2. Актёр Александр Панкратов-Чёрный (1949)

Александр Панкратов-Чёрный — ещё один актёр СССР, прославившийся своим тяжёлым характером и пьяными дебошами. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Александра Панкратова-Чёрного знают почти все россияне. Он довольно часто играет в фильмах и сериалах. Достаются актёру роли в основном мужчин спокойных и рассудительных. Однако с реальной жизнью этот образ кардинально расходится. Иногда актёр попадает в передряги и устраивает дебоши. Например, в апреле 2019 года Панкратова-Чёрного сняли с самолёта, который следовал по маршруту Барнаул – Москва. Пассажиры, которые были на том рейсе, рассказывали, что артист был нетрезв.

3. Актёр и певец Михаил Боярский (1949)

Актёр Михаил Боярский, предположительно, пил даже на съёмках "Трёх мушкетёров". Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Легендарный "мушкетёр" Михаил Боярский был одной из самых популярных звёзд Советского Союза. После участия в известном фильме он обрёл нереальную популярность. Его знали все граждане СССР. К тому же Боярский красиво пел, чем завоевал ещё большую известность. Но, зазвездившись, начал попадать в неприятные ситуации, связанные с алкоголем и драками.

Например, ещё на съёмах "Трёх мушкетёров", по словам каскадёра Николая Ващилина, Боярский часто был нетрезв. Во время одной из сцен он даже чуть не лишился из-за этого жизни — наткнулся на шпагу своего коллеги по съёмочной площадке. Также 1 октября 2019 года Михаил Боярский припарковался в Петербурге на встречной полосе. Когда к нему подошли репортёры и спросили, почему были нарушены правила ПДД, певец сказал, что ему "плевать на журналистов".

4. Певец Сергей Захаров (1950–2019)

Артист Сергей Захаров отсидел в тюрьме за дебош. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Известная звезда Советского Союза обрела широкую популярность в 1976 году благодаря вокалу в фильме "Небесные ласточки". Однако слава продлилась недолго из-за неумения артиста контролировать себя.

В 1977 году Захаров провёл концерт и отправился с приятелями отмечать успех в буфет при ленинградском мюзик-холле. В один момент к группе людей подошёл администратор концертного зала и начал выяснять с артистом отношения. Завязалась потасовка, в ходе которой друг с другом дрались все. На следующий день администратор мюзик-холла оказался в больнице. По его словам, виновен в избиении был именно Захаров. За это певца осудили на один год тюрьмы. Процесс, кстати, устроили показательный, чтобы другим артистам неповадно было таким заниматься.

5. Актёр Борис Андреев (1915–1982)

Артист Борис Андреев дважды устраивал дебош, но ему это сходило с рук. Фото © ТАСС / Малышев Николай

Артист получил статус советской звезды, когда сыграл в легендарной картине "Трактористы", вышедшей в 1939 году. От нахлынувшей популярности артисту сорвало крышу — Борис Андреев стал отвратительно вести себя в общественных местах. Однажды Андреев с приятелем пошёл в ресторан, выпил много горячительных напитков и решил поспать на улице. Там они нашли красивый, просторный диван, который, правда, оказался за стеклом мебельной лавки. Установленная защита не остановила мужчин, они разбили стекло и забрались внутрь. Утром пьяниц задержала милиция. Но благодаря связям актёру Борису Андрееву удалось добиться того, чтобы история не получила продолжения.

Однако уже в 1941-м Андреев устроил дебош ещё раз. Он пошёл в ресторан, напился и устроил драку с двумя посетителями. Хоть те и были милиционерами не при исполнении, наказание народный артист СССР не понёс. Говорят, что за него "замолвил словечко" лично Иосиф Сталин.