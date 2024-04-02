"А губа не треснет?": Билеты на концерт Орбакайте за десятки тысяч рублей возмутили жителей Нью-Йорка

Кристина Орбакайте, недавно анонсировавшая большой тур по США и Канаде, рискует остаться с пустыми залами, так как просит за билеты огромные деньги. К примеру, жители Нью-Йорка смогут послушать дочь Аллы Пугачёвой за "скромную" сумму в 350–450 долларов — порядка 33–42 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Как пишет Kp.ru, гости заведения Level заранее бронировали столики и хотели просто приятно провести вечер. Узнав, что им придётся доплатить за "специальную гостью", они высказали в социальных сетях всё, что думают по этому поводу.

"А губа не треснет?" — спросил один из них.

"Ценник у неё нехилый", — заметил другой.

"Я предпочитаю известных певиц, а не это", — подхватил третий пользователь.

К слову, к сотням долларов за билет необходимо прибавить налоги, а также обязательные чаевые для официантов. Гости прямо говорят, что не готовы выкладывать столько за выступление Орбакайте и уже отменяют бронирование.