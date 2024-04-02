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2 апреля, 15:08

"А губа не треснет?": Билеты на концерт Орбакайте за десятки тысяч рублей возмутили жителей Нью-Йорка

Жители Нью-Йорка возмутились ценами на билеты на концерт Орбакайте

Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Виноградов Сергей

Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Виноградов Сергей

Кристина Орбакайте, недавно анонсировавшая большой тур по США и Канаде, рискует остаться с пустыми залами, так как просит за билеты огромные деньги. К примеру, жители Нью-Йорка смогут послушать дочь Аллы Пугачёвой за "скромную" сумму в 350–450 долларов — порядка 33–42 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Как пишет Kp.ru, гости заведения Level заранее бронировали столики и хотели просто приятно провести вечер. Узнав, что им придётся доплатить за "специальную гостью", они высказали в социальных сетях всё, что думают по этому поводу.

"А губа не треснет?" — спросил один из них.

"Ценник у неё нехилый", — заметил другой.

"Я предпочитаю известных певиц, а не это", — подхватил третий пользователь.

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К слову, к сотням долларов за билет необходимо прибавить налоги, а также обязательные чаевые для официантов. Гости прямо говорят, что не готовы выкладывать столько за выступление Орбакайте и уже отменяют бронирование.

"Они хотят, чтобы мы заплатили за её выступление 450 долларов, за стол, плюс 90 долларов чаевых, плюс налог 41 доллар итого 581 доллар. Вот теперь вопрос, стоит ли это на сегодняшний день с такой экономикой", — написал недовольный пользователь.

Напомним, Кристина Орбакайте столкнулась с отменой своих концертов в России. Так, она уже точно не выступит в Красноярске, Владивостоке, Чите и Улан-Удэ. После этого певица решила попытать счастья в США и Канаде и анонсировала мероприятие в одном из баров Нью-Йорка. Также её ожидают, в частности, в Торонто и Майами.

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Матвей Константинов
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