"А губа не треснет?": Билеты на концерт Орбакайте за десятки тысяч рублей возмутили жителей Нью-Йорка
Жители Нью-Йорка возмутились ценами на билеты на концерт Орбакайте
Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Виноградов Сергей
Кристина Орбакайте, недавно анонсировавшая большой тур по США и Канаде, рискует остаться с пустыми залами, так как просит за билеты огромные деньги. К примеру, жители Нью-Йорка смогут послушать дочь Аллы Пугачёвой за "скромную" сумму в 350–450 долларов — порядка 33–42 тысяч рублей по нынешнему курсу.
Как пишет Kp.ru, гости заведения Level заранее бронировали столики и хотели просто приятно провести вечер. Узнав, что им придётся доплатить за "специальную гостью", они высказали в социальных сетях всё, что думают по этому поводу.
"А губа не треснет?" — спросил один из них.
"Ценник у неё нехилый", — заметил другой.
"Я предпочитаю известных певиц, а не это", — подхватил третий пользователь.
К слову, к сотням долларов за билет необходимо прибавить налоги, а также обязательные чаевые для официантов. Гости прямо говорят, что не готовы выкладывать столько за выступление Орбакайте и уже отменяют бронирование.
"Они хотят, чтобы мы заплатили за её выступление 450 долларов, за стол, плюс 90 долларов чаевых, плюс налог 41 доллар — итого 581 доллар. Вот теперь вопрос, стоит ли это на сегодняшний день с такой экономикой", — написал недовольный пользователь.
Напомним, Кристина Орбакайте столкнулась с отменой своих концертов в России. Так, она уже точно не выступит в Красноярске, Владивостоке, Чите и Улан-Удэ. После этого певица решила попытать счастья в США и Канаде и анонсировала мероприятие в одном из баров Нью-Йорка. Также её ожидают, в частности, в Торонто и Майами.