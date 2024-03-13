Орбакайте споёт свои хиты в баре в Нью-Йорке после отмены концертов в России
Кристина Орбакайте. Обложка © t.me / Кристина Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте выйдет на сцену бара Level в Нью-Йорке 20 апреля после того, как её российские концерты были отменены. О выступлении артистки говорится на сайте заведения.
"Присоединяйтесь к нам на концерте Кристины Орбакайте, которая исполнит свои самые любимые хиты!" — говорится в тексте.
Напомним, Кристина Орбакайте уже давно живёт в США, а в Россию дочь Аллы Пугачёвой возвращается по рабочим вопросам. Её концерты на родине в последнее время массово отменяют, что уже произошло в Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Чите, Улан-Удэ. Также внезапно произошла отмена выступления Орбакайте в Кремлёвском дворце.