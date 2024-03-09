Выступление Орбакайте в Кремлёвском дворце в последний момент отменили из-за слов Пугачёвой

Выступление Кристины Орбакайте на концерте по поводу Международного женского дня в Государственном Кремлёвском дворце в последний момент сорвалось, и виновата в этом, по данным источников, мать певицы — Алла Пугачёва. В тот вечер артистка собиралась исполнить свой хит "Просто любить тебя".

"Имя Кристины значилось в программе до последнего. Она должна была выходить на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Фактически в финале концерта", — отметил источник сайта MK.ru.

Более того, выступление Орбакайте было заявлено ещё в день концерта, и всё решилось лишь в последний момент. Подчёркивается, что "благодарить" за это Орбакайте должна именно Пугачёву, опять попавшую в скандал из-за антироссийских высказываний. Также из-за этого пострадал Алексей Воробьёв, который должен был спеть с ней в дуэте. Зато выиграли Таисия Повалий и Денис Майданов, исполнившие благодаря сложившейся ситуации сразу по две композиции.