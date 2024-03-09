Выступление Орбакайте в Кремлёвском дворце в последний момент отменили из-за слов Пугачёвой
MK.ru: В Кремлёвском дворце отменили выступление Кристины Орбакайте
Выступление Кристины Орбакайте на концерте по поводу Международного женского дня в Государственном Кремлёвском дворце в последний момент сорвалось, и виновата в этом, по данным источников, мать певицы — Алла Пугачёва. В тот вечер артистка собиралась исполнить свой хит "Просто любить тебя".
"Имя Кристины значилось в программе до последнего. Она должна была выходить на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Фактически в финале концерта", — отметил источник сайта MK.ru.
Более того, выступление Орбакайте было заявлено ещё в день концерта, и всё решилось лишь в последний момент. Подчёркивается, что "благодарить" за это Орбакайте должна именно Пугачёву, опять попавшую в скандал из-за антироссийских высказываний. Также из-за этого пострадал Алексей Воробьёв, который должен был спеть с ней в дуэте. Зато выиграли Таисия Повалий и Денис Майданов, исполнившие благодаря сложившейся ситуации сразу по две композиции.
Примечательно, что своеобразный "фокус" также произошёл с номером Филиппа Киркорова, которого так и не увидели в зале, хотя он спел в телеэфире. Выяснилось, что поп-король был очень занят, из-за чего его выступление отсняли утром в день концерта.
Напомним, Кристина Орбакайте уже давно живёт в США, а в Россию дочь Аллы Пугачёвой возвращается по рабочим вопросам. Тем временем на родине её концерты массово отменяют, чего уже добились, например, в Красноярске, Иркутске и Владивостоке. А там, где Орбакайте выступает, не обходится без курьёзных случаев. Например, 2 декабря 2023 года она чуть не свалилась со сцены, а на другом выступлении — всё-таки упала. К слову, сама она, несмотря на факты, в беседе с Life.ru упорно утверждала, что никуда не уезжала и живёт в России, а в последний раз она беседовала с нами, будучи уж очень нервной.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / orbakaite_k