Знакомые Орбакайте объяснили, почему певица не станет извиняться за слова матери

Выступления певицы Кристины Орбакайте после возвращения в Россию отменяют по всей стране: люди массово сдают билеты. Артистку также исключили из праздничного концерта, который был приурочен к 8 Марта, в Кремлёвском дворце.

Общественники убеждены, что это всё из-за того, что дочь сбежавшей Аллы Пугачёвой до сих пор не выразила чёткую позицию по поводу СВО и не комментирует заявление матери в адрес россиян, пишет kp.ru.

"Кристина не будет оправдываться за слова своей мамы. А что она может сказать? У неё дочь и муж живут в Америке, в Нью-Йорке. Клавдия там ходит в школу, в Россию приезжает редко", — сообщили изданию знакомые Орбакайте.