Регион

Уведомления отключены

10 марта, 00:06

Знакомые Орбакайте объяснили, почему певица не станет извиняться за слова матери

Kp.ru: Певица Кристина Орбакайте не станет оправдываться за слова Пугачёвой

Певица Кристина Орбакайте. Обложка © VK / Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте. Обложка © VK / Кристина Орбакайте

Выступления певицы Кристины Орбакайте после возвращения в Россию отменяют по всей стране: люди массово сдают билеты. Артистку также исключили из праздничного концерта, который был приурочен к 8 Марта, в Кремлёвском дворце.

Общественники убеждены, что это всё из-за того, что дочь сбежавшей Аллы Пугачёвой до сих пор не выразила чёткую позицию по поводу СВО и не комментирует заявление матери в адрес россиян, пишет kp.ru.

"Кристина не будет оправдываться за слова своей мамы. А что она может сказать? У неё дочь и муж живут в Америке, в Нью-Йорке. Клавдия там ходит в школу, в Россию приезжает редко", — сообщили изданию знакомые Орбакайте.

Выступление Орбакайте в Кремлёвском дворце в последний момент отменили из-за слов Пугачёвой
Выступление Орбакайте в Кремлёвском дворце в последний момент отменили из-за слов Пугачёвой

Напомним, что ранее певец Стас Михайлов осудил уехавших за рубеж артистов. Он отметил, что такие люди обязаны всем Родине, а теперь плюют в неё, но настанет время, когда они приползут обратно и "будут стоять на коленях". В ответ Алла Пугачёва записала обращение, в котором заявила, что "нормальные люди" не вернутся, а самого Михайлова обозвала дураком на букву "М". При этом дочь Пугачёвой Кристина Орбакайте в этот момент находилась в России. После такого громкого заявления в Генпрокуратуру РФ уже поступило обращение признать Пугачёву иноагентом.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Кристина Орбакайте
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров