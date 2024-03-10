Знакомые Орбакайте объяснили, почему певица не станет извиняться за слова матери
Kp.ru: Певица Кристина Орбакайте не станет оправдываться за слова Пугачёвой
Певица Кристина Орбакайте. Обложка © VK / Кристина Орбакайте
Выступления певицы Кристины Орбакайте после возвращения в Россию отменяют по всей стране: люди массово сдают билеты. Артистку также исключили из праздничного концерта, который был приурочен к 8 Марта, в Кремлёвском дворце.
Общественники убеждены, что это всё из-за того, что дочь сбежавшей Аллы Пугачёвой до сих пор не выразила чёткую позицию по поводу СВО и не комментирует заявление матери в адрес россиян, пишет kp.ru.
"Кристина не будет оправдываться за слова своей мамы. А что она может сказать? У неё дочь и муж живут в Америке, в Нью-Йорке. Клавдия там ходит в школу, в Россию приезжает редко", — сообщили изданию знакомые Орбакайте.
Напомним, что ранее певец Стас Михайлов осудил уехавших за рубеж артистов. Он отметил, что такие люди обязаны всем Родине, а теперь плюют в неё, но настанет время, когда они приползут обратно и "будут стоять на коленях". В ответ Алла Пугачёва записала обращение, в котором заявила, что "нормальные люди" не вернутся, а самого Михайлова обозвала дураком на букву "М". При этом дочь Пугачёвой Кристина Орбакайте в этот момент находилась в России. После такого громкого заявления в Генпрокуратуру РФ уже поступило обращение признать Пугачёву иноагентом.