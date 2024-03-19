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19 марта, 09:27

Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в России

Певица Орбакайте выступит в Торонто, Ванкувере, Сиэтле, Сан-Франциско и Майами

Певица Кристина Орбакайте. Фото © Telegram / Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте. Фото © Telegram / Кристина Орбакайте

Исполнительница Кристина Орбакайте сделала анонс гастрольного тура по США и Канаде после отмены концертов в России. Об этом сообщается на сайте по продаже билетов на мероприятия певицы.

В списке городов, которые Орбакайте почтит своим визитом в рамках тура The Best, находятся: Торонто, Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия, Бостон и Нью-Йорк. Концерты пройдут с 18 по 28 сентября.

Выступление Орбакайте в Кремлёвском дворце в последний момент отменили из-за слов Пугачёвой
Выступление Орбакайте в Кремлёвском дворце в последний момент отменили из-за слов Пугачёвой

В последнее время концерты Кристины Орбакайте перестали быть востребованы в России, их отменили в Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Чите и Улан-Удэ. Ранее стало известно, что в апреле певица выступит со своим репертуаром в одном из баров Нью-Йорка.

Владимир Озеров
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