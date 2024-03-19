Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в России
Певица Орбакайте выступит в Торонто, Ванкувере, Сиэтле, Сан-Франциско и Майами
Певица Кристина Орбакайте. Фото © Telegram / Кристина Орбакайте
Исполнительница Кристина Орбакайте сделала анонс гастрольного тура по США и Канаде после отмены концертов в России. Об этом сообщается на сайте по продаже билетов на мероприятия певицы.
В списке городов, которые Орбакайте почтит своим визитом в рамках тура The Best, находятся: Торонто, Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия, Бостон и Нью-Йорк. Концерты пройдут с 18 по 28 сентября.
В последнее время концерты Кристины Орбакайте перестали быть востребованы в России, их отменили в Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Чите и Улан-Удэ. Ранее стало известно, что в апреле певица выступит со своим репертуаром в одном из баров Нью-Йорка.