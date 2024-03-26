Концертный директор раскрыла райдер и цену "секретных" концертов Орбакайте
Директор Оркина: Цена закрытых концертов Орбакайте начинается от 5 млн рублей
Певица Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Кристина Орбакайте после отмены концертов в России отправилась на гастроли по США, где, в частности, выступит в баре. Концертный директор Ольга Оркина рассказала, что сейчас происходит с карьерой дочери Аллы Пугачёвой.
"Она выступает в США и очень часто соглашается на закрытые мероприятия — корпоративы и вечеринки для богатых. Цена таких выступлений начинается от пяти миллионов рублей, и ключевым фактором финального ценника является площадка. Насколько мне известно, организаторы очень любят предлагать заказчику свои площадки, которые находятся в Турции, но и в России Кристина может выступить", — отметила Оркина в беседе с порталом "Страсти".
Также концертный директор рассказала о райдере Орбакайте, главное в котором — усиленная охрана и секретность выступления. Кроме того, команда просит заранее не афишировать приезд певицы в Россию. Согласно райдеру, организаторам, танцорам и техническому персоналу должны предоставить суточные в размере 2–3 тысяч рублей и проживание в лучшем отеле города. Орбакайте же хочет самый шикарный номер, часто ей предоставляют президентский люкс. Логистику и перелёт тоже организовывают заказчики.
"В райдер певицы входит перелёт бизнес-классом из Нью-Йорка через VIP-залы. Стоит отметить, что бронировать места для артистки нужно исключительно в правом ряду. Орбакайте передвигается только на автомобилях высшего класса — Mercedes 223L, BMW 760L или Audi A8L", — продолжает Оркина.
Недавно стало известно, что артистка выступила в одном из баров Бруклина. Известно, что средний чек заведения — 50 долларов. Возможно, администрация бара поднимет цены на мероприятие с Орбакайте, но певица точно не заработает тех сумм, которые предпочитала видеть раньше, заключила концертный директор.
Ранее Life.ru писал, что в последнее время концерты Кристины Орбакайте перестали быть востребованы в России, их уже отменили в Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Чите и Улан-Удэ. После этого исполнительница анонсировала гастрольный тур по США и Канаде. Выступления пройдут с 18 по 28 сентября.