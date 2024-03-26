Концертный директор раскрыла райдер и цену "секретных" концертов Орбакайте

Кристина Орбакайте после отмены концертов в России отправилась на гастроли по США, где, в частности, выступит в баре. Концертный директор Ольга Оркина рассказала, что сейчас происходит с карьерой дочери Аллы Пугачёвой.

"Она выступает в США и очень часто соглашается на закрытые мероприятия — корпоративы и вечеринки для богатых. Цена таких выступлений начинается от пяти миллионов рублей, и ключевым фактором финального ценника является площадка. Насколько мне известно, организаторы очень любят предлагать заказчику свои площадки, которые находятся в Турции, но и в России Кристина может выступить", — отметила Оркина в беседе с порталом "Страсти".

Также концертный директор рассказала о райдере Орбакайте, главное в котором — усиленная охрана и секретность выступления. Кроме того, команда просит заранее не афишировать приезд певицы в Россию. Согласно райдеру, организаторам, танцорам и техническому персоналу должны предоставить суточные в размере 2–3 тысяч рублей и проживание в лучшем отеле города. Орбакайте же хочет самый шикарный номер, часто ей предоставляют президентский люкс. Логистику и перелёт тоже организовывают заказчики.

"В райдер певицы входит перелёт бизнес-классом из Нью-Йорка через VIP-залы. Стоит отметить, что бронировать места для артистки нужно исключительно в правом ряду. Орбакайте передвигается только на автомобилях высшего класса — Mercedes 223L, BMW 760L или Audi A8L", — продолжает Оркина.

Недавно стало известно, что артистка выступила в одном из баров Бруклина. Известно, что средний чек заведения — 50 долларов. Возможно, администрация бара поднимет цены на мероприятие с Орбакайте, но певица точно не заработает тех сумм, которые предпочитала видеть раньше, заключила концертный директор.